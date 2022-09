¿Cómo hace un migrante venezolano para afiliarse a una EPS?

Aquí le contamos cuál es el paso a paso para que una persona migrante proveniente de Venezuela pueda acceder a servicios de salud mediante una Entidad Prestadora de Salud (EPS) en Colombia.

La regularización del estatus migratorio constituye el primer paso para que los migrantes y refugiados venezolanos accedan a servicios de salud en el país a través de una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

Mediante la resolución 3015 de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como documento válido para afiliarse en el sistema de protección social, el cual tendrá validez hasta el 28 de febrero de 2023.

Así mismo, el Gobierno nacional mediante la resolución 572 de 2022 adoptó el Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento válido de identificación de los migrantes venezolanos en los sistemas de información del Sistema de Protección Social.

De acuerdo con la explicación ofrecida en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el migrante venezolano podrá afiliarse en la EPS de su elección que se encuentre autorizada en el lugar de residencia, contando con un documento de identidad válido en Colombia, teniendo en cuenta lo siguiente:

1.- Si no cuenta con capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Régimen Contributivo y no tiene las calidades para estar en el Régimen Especial o de Excepción, y está clasificado en el SISBÉN como: i) pobre o vulnerable; ii) no pobre o no vulnerable que contribuya solidariamente al SGSSS, y iii) Persona focalizada e identificada a través de listados censales, puede afiliarse al Régimen Subsidiado.

2.- Si tiene trabajo formal o es trabajador independiente con capacidad de pago, debe afiliarse al Régimen Contributivo, donde aportará al sistema de salud acorde a sus ingresos, esto le permitirá afiliar a beneficiarios, como hijos o cónyuge, sin costo adicional.

De todas maneras, recuerde que si usted tiene una emergencia médica y requiere atención de urgencias se la deben brindar, incluso si su estatus migratorio es irregular.