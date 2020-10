“Al final todos somos emigrantes, personas que dejamos mucho en Venezuela y esa parte sigue allá, entonces claro eso siempre va a estar, pero siendo un futbolista ya con 12 años acá, casi que no se me toma como un extranjero, mucha gente me identifica con Santa Fe, eso hace que la parte migrante quede un poco atrás”, reflexionó.

Seijas nunca olvida su país, pero se ha adaptado muy bien y se siente Bogotá como su casa. “Acá siempre me sentí muy bien, tenemos las mismas costumbres, tenemos la misma manera de vivir, de sentir la vida. Colombia sabe más a casa que cualquier otro país”.

Por esto, el centrocampista por su labor en el campo de juego y fuera de él se ha convertido en un símbolo del equipo, un embajador del fútbol venezolano y tal vez sin quererlo, un símbolo de integración.



“Con el tiempo he entendido que uno es voz importante y que a veces por el miedo al prejuicio se callan muchas cosas que uno hace, pero sí he intentado llevar una voz, para llevar un mensaje y mostrar la realidad de los migrantes que la pasan duro”.



Considera que el fútbol es una herramienta ideal para la integración, que por momentos hace olvidar los problemas y une a las personas en torno al balón.

“La integración es dejar atrás los prejuicios y trabajar juntos y yo creo que el fútbol tiene mucho de eso. Al final el deporte es la vida”, acotó, recordando que en Venezuela creció viendo los mundiales de fútbol, donde a pesar de que la selección nacional nunca ha participado, el venezolano se toma muy enserio la competencia y se hace hincha de otros países, conociendo su forma de juego, su comportamiento y su cultura.

“Crecimos viendo a Brasil, Argentina, Italia y aprendimos sobre estos países, eso definitivamente es integración”.

Seijas quedó en la preselección de 40 jugadores de cara al partido de este viernes entre Colombia y Venezuela. El nuevo director técnico de la Vinotinto, José Peseiro, anunció la convocatoria de 32 jugadores donde no figura el valenciano que viene de recuperarse de una lesión en la rodilla que lo mantuvo varios meses fuera del césped.



La actual situación del equipo venezolano es prometedora, a pesar de los tropiezos recientes que ha tenido la Federación Venezolana de Fútbol y la poca preparación debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.

Seijas considera que, con esta sangre joven y la experiencia de jugadores como Tomás Rincón, Salomón Rondón y lo que pueda aportar él en futuras convocatorias, el equipo tendrá mucha posibilidad de calificar a su primer mundial. “Todo eso se verá en la cancha”, indicó.

Esa sensación de vestir la camiseta Vinotinto y jugar en Colombia, contra Colombia, siempre fue un momento especial para él. “Casi siempre nos tocaba jugar y el equipo médico, fisioterapeutas eran del Santa Fe, los tenía al frente y siempre salían bromas, pasábamos momentos agradables, una sensación muy bonita”, recordó con cariño el mediocampista.

“Siempre es bonito, porque aparte de lo que representa jugar con tu selección que es todo, hacerlo contra el país que ha sido tu casa por 12 años de tu carrera, siempre es lindo enfrentarla”, comentó esperanzado de regresar a la cancha y vestir de nuevo la camiseta Vinotinto y demostrar que el fútbol venezolano ha crecido, que tiene calidad mundialista.

Mientras, Seijas seguirá alimentando su gran carrera con el Santa Fe y llevando la voz embajadora del fútbol venezolano, como un símbolo de unidad, de calidad y de humildad.