Colombia no abrirá frontera con Venezuela el 1 de noviembre

El Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander, Víctor Bautista, informó este jueves que los pasos fronterizos con Venezuela no se abrirán el 1 de noviembre, como se tenía previsto.

Bautista explicó que luego de una conversación con el Gerente de Fronteras, Lucas Gómez, "encontramos que, hoy en día, no hay las condiciones logísticas y operativas para atender ese flujo migratorio, y hasta tanto no haya un análisis responsable de esas capacidades y un mejoramiento de las mismas, con apoyo del Gobierno Nacional en la zona de frontera, no se puede abrir", declaró a una emisora de radio.

El secretario enfatizó que la decisión es prudente. "Hasta que no estemos preparados es mejor mantener esta situación de frontera cerrada", reiteró tras hacer un llamado hacia Venezuela para no permitir la movilización masiva de migrantes hacia los pasos fronterizos ilegales.

En promedio están ingresando a Colombia unos 600 venezolanos al día por pasos irregulares, en la ciudad de Cúcuta, por lo que este miércoles autoridades decidieron que controlarán 17 de estas trochas. Desde hace varios días en Pamplona se está viviendo una situación muy crítica por la aglomeración de más de 500 migrantes en las vías de esta zona de tránsito de los venezolanos que se dirigen hacia otras ciudades de Colombia o a otros países del sur del continente.