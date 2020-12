La esperanza de morir bajo el cielo que la vio nacer

Hoy los recuerdos duelen. En el pasado quedó una vida estable, una familia y una identidad arraigada desde tan niña a su Venezuela del alma, como siempre suele llamarla. Los días felices dieron paso a otros amargos, como aquel en que, obligada por la inasistencia de salud de su país, tuvo que huir para poder salvar la vida de su hijo Samuel, de 7 años, quien para ese mes de marzo de 2018 presentaba un cuadro de neumonía aguda.

“Aún se me eriza la piel de recordar cómo estaba mi hijo, lleno de ronchas, casi morado, desesperado y a punto de ahogarse, porque sus pulmones no podían funcionar. El miedo se apoderó de mí, las noches eran eternas, me tocaba lavar pisos, baños y trapear las habitaciones de aquel hospital para que no me sacaran. Nadie daba razón de nada, las enfermeras y los doctores solo me decían que debía salir a comprar la medicina de mi hijo, porque día a día se complicaba más. Y era cierto, cada vez lo veía más adolorido, todo el tiempo se tocaba el pecho y me pedía que lo llevara a casa, que él quería estar con su hermanita, como si en el fondo supiera que en ese hospital nada nos iba a funcionar. Era como si a gritos me pidiera salir de aquel lugar al que todos los días llegaba gente desesperada porque algún familiar había muerto por falta de atención médica. Aquello era un manicomio, ¡no me quiero ni acordar!”.

Pero el peor momento ocurrió la mañana del 12 de marzo, cuando una mujer con cáncer falleció a sus pies lentamente. Sus últimas palabras aún retumban en su cabeza: “¡Ayuda! ¡Ayuda!”. Desde ese momento, al ver la cara de su hijo con una expresión de desasosiego, cerró los ojos y, mientras se persignaba, decidió salir de aquel lugar. Luego de caminar con su hijo en brazos casi 12 cuadras, con la espalda adolorida, los brazos entumecidos y las piernas acalambradas, empacó lo mínimo necesario y emprendió camino hacia Cúcuta con sus dos hijos acuestas.