Bailarina venezolana encontró en circo de Bogotá un escape a la crisis

Yamiliz duró un tiempo en Venezuela sin trabajar hasta que el papá del que era su jefe en ese entonces, abrió un circo en Barranquilla y la invitó a participar. “Él me dijo vente, me dio todos los pasajes y desde ahí no he vuelto más a Venezuela”, rememora Yamiliz con un dejo de nostalgia. En Barranquilla pudo trabajar en otras disciplinas diferentes a las del circo, porque ya quería darse un descanso.

Luego viajó a Bogotá en el año 2019 para buscar más oportunidades, pero se vio frustrada al no encontrar un trabajo estable. Cuando llegó a la capital colombiana se le presentaron muchos obstáculos. "Aquí era complejo, me decían veneca y no me daban trabajo porque tenía mi pasaporte vencido, no podía renovarlo porque no tenía dinero, a pesar de tener el PEP (Permiso Especial de Permanencia), la gente no me daba trabajo, es por eso que duré siete meses sin empleo”, agrega Yamiliz.

En ese momento de desespero, esta bailarina recibió una llamada inesperada de parte de Ricardo Roca, el mago del circo Las Vegas Fantasy, quien le comentó que tenían vacante el puesto de una bailarina y podría servirle. Yamiliz no lo dudó y se presentó a ese circo, en el que lleva trabajando dos años.

Allí fue la encargada de reforzar las coreografías del espectáculo y apoyar como asistente al director artístico Felipe Puentes, quien además es el “rey master” o presentador del show.

La convivencia con los otros miembros del circo ha sido excelente, pues según ella son como una familia y a ninguno le importa de dónde sean.“Nosotros no tenemos ni raza, ni religión, somos artistas, hemos trabajado con tantos extranjeros y nosotros también en otros países. Acá la nacionalidad es lo de menos”, dice Gerardo Torres, comediante del circo.

