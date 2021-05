“Ministro, asociar crímenes del paro con una nacionalidad no resuelve nada"

El analista expuso que si unos venezolanos crean un grupo ilegal y empiezan a cerrar las calles, la Policía tiene que combatirlos porque están cometiendo un acto ilegal, no porque sean venezolanos. “Como lo he dicho siempre, las autoridades deben ir por el violento y el criminal no por el nacional de tal país”, dijo.

Restrepo añadió que las autoridades cuando se encuentran en una situación compleja tienden a echarle la responsabilidad a alguien, una situación de cuidado porque “cuando se hace eso se está desconociendo las causas del asunto”. Insiste en que “si las instituciones ya tienen identificado un grupo armado ilegal de extranjeros lo que tienen es que desarticularlo, bien sea de Venezuela, Rusia o de Colombia”.





Por su parte, la Asociación de Migrantes de Venezuela (Asovenezuela) expresó su repudio por las declaraciones del ministro de la Defensa al vincular a los venezolanos con los actos vandálicos del paro nacional. Aclararon que están de acuerdo con la judicialización de las personas que cometan algún delito, pero advierten que los señalamientos contra esta población acrecienta la xenofobia.



“Rechazamos ciertamente la vinculación y la autoría que se pretende atribuirle a venezolanos por los lamentables hechos que viven esta nuestra casa Colombia por estos días. Somos hermanos y esta es nuestra casa”, dijo Gerardo Aponte, presidente de esta organización que brinda asesorías jurídicas a los migrantes y de otros temas en Bogotá.