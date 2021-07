“Aquí toca vender tinto y algo más”: la dura historia de Joselyn

“Cuando una de las niñas que vivía ahí iba saliendo, yo le metí el pie a la puerta y salí de allá corriendo. Agarré lo que pude y me fui. Corrí como cinco cuadras sin parar, con maletas encima, asustada y sin saber si nos estaban persiguiendo”, relata Joselyn, que aún hoy carga consigo un miedo que le hace escurrir las lágrimas. “Yo no volví a confiar en nadie ni en ninguna otra oferta de trabajo. Además, tenía miedo de que alguien que trabajara allá me reconociera y me devolviera a ese lugar”.

Por tres meses logró trabajar en un lavadero de carros pero prefirió viajar a Barranquilla, en la costa Caribe, porque nunca se sintió segura en Bogotá. En la capital del Atlántico, decidió no hablar nunca de esa experiencia. Además del dolor que le causaba el recuerdo, Joselyn sentía pena.

En la Puerta de Oro, como es conocida Barranquilla, esta venezolana se convirtió en una líder comunitaria del barrio Santa María y hace parte de las fundaciones HIAS y Fuvadis, que apoyan a población migrante y refugiada en la ciudad. Quiere que nadie sufra lo que ella vivió y por eso cree fundamental que sus paisanos tengan asesoría sobre sus derechos y acompañamiento cuando llegan a Colombia.

En la organización HIAS también ha tomado cursos de emprendimiento y espera que con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) se le facilite la posibilidad de emprender su propio negocio. “Hay que ser resiliente. Uno no se debe quedar con ese dolor, sino que debe ser un motivo para salir adelante y luchar con más fuerza por mis sueños”, resume esta expolicía, que hoy está segura de que su vocación de servir está más viva que nunca.