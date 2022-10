Alerta a migrantes: pronostican alto oleaje y fuertes vientos en San Andrés

El Servicio Meteorológico Marino Nacional alertó que se prevé el aumento progresivo del oleaje de hasta tres metros en áreas costeras y de hasta cuatro metros en aguas abiertas y sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Expertos meteorológicos pronosticaron que la tormenta tropical Julia se dirigirá hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de las próximas 36 horas, donde probablemente se convierta en Huracán Categoría 1.

Por esa razón se advierte a las personas migrantes provenientes de Venezuela, que están realizando su transito migratorio en pequeñas embarcaciones con destino a Nicaragua, para posteriormente arribar a Estados Unidos, que se exponen al riesgo de naufragio, por la intensidad del posible huracán en la isla de San Andrés.

Se esperan altas precipitaciones, vientos y oleaje fuertes. Asimismo, se prevé el aumento progresivo de la altura del oleaje de hasta tres metros en áreas costeras de la cuenca Colombia y de hasta cuatro metros en aguas abiertas y sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, precisó la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Servicio Meteorológico Marino Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e hidrográficas del Caribe (CIOH).

El pronóstico de los expertos meteorológicos indica que se esperan olas entre 1,5 a 3,0 metros de la altura en los puertos de Riohacha y Puerto Bolívar. Acotaron que la Autoridad Marítima continuará efectuando el monitoreo constante de las condiciones océano atmosféricas del mar Caribe, con el fin de informar oportunamente a la comunidad; se recomienda estar atentos a la información emitida por las Capitanías de Puerto y las redes sociales @DimarColombia.

Nathalie Lever Corpas, personera de Providencia y Santa Catalina, expresó su preocupación por la situación y las condiciones meteorológicas, ya que al a este muncipio se acerca un huracán en las próximas horas.

"Han pasado dos años y no he podido observar la información real de cuáles son los refugios habilitados para las poblaciones de Santa Catalina y Providencia. Realizando las visitas correspondientes no los veo habilitados, hago un llamado a las autoridades para que se tomen las previsiones correspondientes, no es hora de dormirnos es hora de actuar", concluyó la Lever.

El archipiélago está en máxima alerta, ya que las autoridades ordenaron la evacuación del costado suroccidental de San Andrés, y el cierre de los aeropuertos Gustavo Rojas y El Embrujo, que sirve a Providencia, la isla que fue desvastada por huracán Iota en noviembre de 2020