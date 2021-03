Alcaldesa Claudia López se disculpó por estigmatizar a los venezolanos

En su acto de rendición de cuentas, este jueves, la alcaldesa de Bogotá Claudia López sorprendió con un tono conciliador y se excusó públicamente por la polémica causada la semana pasada con sus declaraciones estigmatizantes contra los migrantes venezolanos al relacionarlos con la criminalidad en la capital colombiana.

El pasado 10 de marzo la mandataria emitió un duro discurso contra la población extranjera proveniente de Venezuela, a raíz de un suceso en el que resultó muerto un patrullero de la Policía y en el que se vio involucrado un ciudadano venezolano. “Hago un llamado a que, así como se les ofrece de todo a los venezolanos, se nos dé garantías a los colombianos. No podemos permitir que se aprovechen de la solidaridad de Colombia y que sigamos teniendo actos violentos por parte de migrantes venezolanos que ya han cobrado la vida de varios de nuestros ciudadanos”, dijo la alcaldesa ese día ante medios locales.

Esas declaraciones fueron combustión en redes sociales y en dos días las publicaciones discriminatorias contra los venezolanos se exacerbaron, tanto que se incrementaron en 576% en comparación con el mes anterior, según reportó la plataforma el Barómetro de la Xenofobia.

Sin embargo, la alcaldesa López bajó el tono de su voz y aprovechó la ocasión de su evento público para pedir excusas. "Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado polémica y no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un deafío, no importa de dónde vengamos. Estamos enfrentando un desafío de empleo, de pobreza y estamos enfrentando un desafío en seguridad", afirmó la alcaldesa, quien está convencida de que hay que enfrentar el tema de la inseguridad sin causar más zozobra.

A pesar de que ella misma exigió el 11 de marzo "garantías para sus connacionales, porque a los migrantes venezolanos a todos se les ofrece", este jueves desmintió sus afirmaciones. "No es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano. Al que necesita una receta médica se le da tratamiento por igual, al contrario el que es migrante que tal vez no tiene documentos, tal vez no tiene registro la tiene mucho más difícil. Entre todos tenemos que poder salir adelante", exhortó.