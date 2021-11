Falta de documentación: principal barrera para afiliar a salud a los venezolanos

Respecto a las razones por las cuales no solicitaron atención médica a través del sistema de salud, el 23,2% de los encuestados respondió que lo han rechazado por no tener Permiso Especial de Permanencia (PEP) u otros documentos, un 12,0% indicó que el caso era leve, mientras que el 11,3% no se dirigió a un centro de salud por falta de dinero. Al 10,7% porque no lo atendieron, al 7,2% no le cubrían o no le autorizaron la atención y el otro 35,7% argumentó que se debía a otras razones como que el trámite para solicitar citas es largo, no confía en los médicos, lo han rechazado o teme ser rechazado por ser migrante, entre otras.

Sobre los temas de fecundidad y salud materna, se encontró que solo el 2,4% de las mujeres encuestadas entre 10 y 49 años se encontraba en embarazo en el momento de la encuesta y, de estas, el 62,1% indicó que asistía a los controles prenatales.

Los resultados de esta encuesta se obtuvieron a partir de una muestra de 1.604 hogares venezolanos beneficiarios de la Coalición por Venezuela y del Programa Respuesta de Emergencia en Arauca (ERA), que respondieron de manera telefónica un formulario de 94 preguntas. El 48,4 % de los encuestados eran hombres y el restante 51,6 % mujeres. Además, el 50,2% de los encuestados residía en Colombia con estatus migratorio irregular.

Para mayor información acerca de los resultados detallados del módulo de acceso a salud de la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia ingrese al siguiente enlace: