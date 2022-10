123 migrantes han muerto en la travesía del Darién, según Panamá

El subdirector del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, SENAFRONT, Luis Trejo, explicó detalladamente cómo la travesía por el Tapón del Darién les está costando la vida a familias enteras de migrantes, que desconocen cómo cruzar los ríos y mueren ahogados.

El funcionario confirmó que pese al gran esfuerzo que hacen sus hombres para cubrir todos los pasos fronterizos conocidos, tanto los formales como los informales, la ola de migrantes sigue creciendo a ritmo acelerado, lo cual produjo un incremente en el pie de fuerza en la zona del Darién.

"Desde que entran a los 266 kilómetros de frontera de nosotros con Colombia, el Estado panameño tiene la responsabilidad de brindarle la seguridad a todos”, explicó Trejos.

Sin embargo, en la entrevista con “Debate Abierto”, de la cadena de televisión Telemetro, una de las más prestigiosas del país, el alto funcionario hizo una aterradora revelación sobre el número de personas que han perdido la vida, en lo que va del año, en su travesía por el Darién.

“Tenemos hasta el momento 123 muertes. lamentablemente tenemos la mayor cantidad muertos son casualmente por ahogamiento; recuerden que la geografía de nuestra frontera no es una geografía fácil, no es una geografía amigable y los que vienen entrando no conocen los fenómenos que ocurren en nuestra selva. Lamentablemente nuestros ríos van creciendo y van creando cabezas de agua que lamentablemente se han llevado a familias completas”, confirmó.

Y, lo que es más terrible, también confirmó que las condiciones del viaje son tan exigentes que gran parte de las muertes registradas involucran a personas con mucha vulnerabilidad física, que no tienen los arrestos para poder superar simultáneamente los desafíos del clima y del terreno fangoso por la lluvia.

“En el flujo migratorio va gente de tercera edad, mujeres embarazadas y niños que lastimosamente no tienen las condiciones físicas para soportar el escenario de la selva, entonces mueren ahogados, mueren por fatiga, enfermedades”, acotó Trejos.

Mientras tanto, Samira Gozaine, directora de Migración de Panamá, reiteró que el drama es mucho peor porque el recuento de personas que cruza por el Darién, entre ellos la mayoría de origen venezolano, no está consolidado.

"Es parcial porque ellos dicen hay demasiadas trochas, no lo tenemos registrados, pasan y no los vemos. Panamá de toda la ruta que hacen estas personas es el primer país que trata de registrar en su totalidad a todos los individuos; no hay forma de comparar, no sabemos, quiénes vienen, a quiénes esperamos, que ese ha sido nuestro punto a través de Cancillería y del Ministerio de Seguridad ha sido dennos información, porque necesitamos saber a quienes estamos esperando”, aseguró Gozaine.

Según las cifras de las autoridades panameñas, cerca del 60 por ciento de los migrantes que enfrenta la travesía por el Darién es de origen venezolano, y proviene desde Colombia por lancha desde Necoclí y Sapzurro, donde arrancan su viaje a pie.