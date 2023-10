Cedrizuela, más que una marca, comunidad e integración

La plataforma comparte información e impulsa emprendimientos, con la premisa de que la única manera de crear comunidad cuando eres migrante es unir esfuerzos.

Por Letty Vásquez – periodista Te lo Cuento News

Alejandro Méndez, creador de la página web cedrizuela.com, define este site con dos palabras: comunidad e integración. Como muchos venezolanos, el caraqueño de nacimiento y publicista de profesión, además de locutor y con estudios en arquitectura, partió junto a su familia en 2016 de una Venezuela con frecuentes cortes eléctricos, carencias y llena de dificultades de toda índole.

“Dificultades para comprar insumos básicos para su hogar, dificultad para conseguir cupos y garantizar la educación de mi hija que ya empezaba la etapa escolar, dificultad hasta para comprar cosas básicas, que no las compraba no porque no pudiera, sino porque ya no existían”, cuenta Alejandro sobre los motivos que lo llevaron a él y a su esposa decidir emigrar.

Primero consideraron Argentina como país de acogida, probaron con unas vacaciones. Sin embargo, allí las cosas no funcionaron como esperaban, y luego, motivados por la familia de su esposa que se radicó en Colombia, decidieron establecerse en Bogotá.

“El punto principal para considerar era asentarnos en un país donde podríamos estar en el extremo legal, en el que de una u otra forma pudiéramos obtener un documento que nos permitiera la permanencia legal en el país. Quería trabajar en medios, mi esposa también es publicista, y en los últimos años, antes de salir de Venezuela, ya habíamos comenzado con todo el tema de una agencia de marketing en digital. Intentamos emprender con un cliente que teníamos desde Venezuela, y fue allí donde nos dimos cuenta de las trabas burocráticas y las dificultades que representaba emprender en otro país”.

Alejandro, junto a su esposa, su hija mayor y su pequeño hijo, comenzaron a enfrentar las dificultades propias de las diferencias culturales, las exigencias migratorias y la burocracia. Para asentarse intentaron tramitar la visa de inversión, misma que le fue negada en una primera instancia.

Alejandro Méndez, creador de Cedrizuela.com

Y surgió Cedrizuela

“Muchas cosas nos hicieron dudar, pero decidimos persistir, además de contar con el apoyo de la familia de mi esposa. Cuando llegamos acá vivíamos en casa de mi cuñado, luego mi suegra nos dijo: ‘no, vale, tranquilos, bienvenidos’. Fue en ese momento que escuchamos hablar de Cedrizuela, un sector llamado Los Cedritos en Bogotá, pero que por ser fuente cercana de trabajo para muchos venezolanos, se estableció como una comunidad venezolana en Colombia”.

El conocimiento en marketing digital, la experticia en redes sociales y la necesidad de llenar los vacíos que existían respecto a trámites migratorios, relacionamiento y emprendimiento, fue lo que finalmente impulsó a Alejandro a crear una plataforma informativa a través de Facebook e Instagram para compartir su predicamento, pero además para aglutinar a los venezolanos residentes en zonas cercanas y constituirlos en una comunidad de apoyo, que llamó precisamente Cedrizuela.

Hoy el fanpage de Cedrizuela en Facebook cuenta con una comunidad de más de 13 mil seguidores, en Instagram reporta 30,3 mil seguidores, 6 millones en Threads, más su canal en Telegram, YouTube y la página web cedrizuela.com.

Más que una marca

“Somos una comunidad de venezolanos, que comparte información, impulsa emprendimientos y que cree que la única manera de crear comunidad cuando eres migrante es unir esfuerzos. Los buenos somos más y este es nuestro espacio de encuentro”, con esta descripción se identifica el portal cedruzuela.com

“Decidimos que nuestro aporte iba a ser desde el punto de vista de formación en emprendimiento, porque estamos convencidos de que el éxito de las personas que están emprendiendo garantiza que se genere trabajo y se gane confianza hacia los venezolanos. Por eso comenzamos a trabajar con muchas organizaciones y a establecer relaciones para fortalecer la buena imagen de los venezolanos”, dijo Alejandro.

Este trabajo y poder de convocatoria ha sido reconocido por organizaciones como ACNUR, ACNUDH, ONU, la autoridad migratoria colombiana y la Alcaldía Mayor, organizaciones que han establecido alianzas con esta plataforma informativa para realizar convocatorias y actividades que involucran a la comunidad de venezolanos en el país.

Estamos constituyéndonos como fundación, no con fines asistencialistas, sino que queremos enfocarnos en la preparación y en la educación, para compartir herramientas para el mejoramiento de emprendimientos y creación. Creemos que cuando la gente logra hacer empresas, logra mejorar su calidad de vida y logra mejorar la calidad de vida de todos los que le rodean.

El poder de sumar

Este es el lema del Cedrizuela Fest, un festival de integración colombo venezolano que Cedrizuela llevó adelante en un esfuerzo colaborativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Heartland Alliance, Cámara de Comercio de Bogotá, Refugiados Unidos, Fundación Juntos Se Puede y Hanns Seidel Stiftung Colombia.

Este evento piloto, realizado en agosto de este año, reunió 42 emprendimientos de distintos sectores de la ciudad de Bogotá, de venezolanos y colombianos retornados.

“Ya estamos tramitando para hacer una nueva edición del Cedrizuela Fest en el mes de diciembre, aún más grande, juntos de nuevo las comunidades de venezolanos y colombianos. Queremos demostrar que los buenos somos más, que los venezolanos podemos ser también gente exitosa que aportamos a la comunidad que nos recibe”, expresó para finalizar Alejandro Méndez, un venezolano que anhela y trabaja para apoyar a una comunidad migrante fuerte, próspera y unida.