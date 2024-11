‘Me ofrecieron 750.000 dólares para torcer la voluntad popular’: diputado José Hernández

El 5 de enero, durante las elecciones para la junta directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, salió a flote nuevamente el tema de la llamada ‘Operación Alacrán’: diputados denunciaron que algunos parlamentarios recibieron sobornos por parte del gobierno venezolano para incidir en los resultados de la jornada electoral.

“Desde la propia elección en 2015 el régimen ha buscado diversas formas de acabar con el parlamento“, señala Gaby Arellano, diputada por el estado Táchira y quien se encuentra actualmente en Colombia luego de verse obligada a acudir al exilio. Actualmente, así como ella, se tiene el registro de 30 a 35 diputados exiliados, refugiados en embajadas y secuestrados. Al encontrarse fuera de Venezuela, Gaby votó vía electrónica. No obstante, algunos funcionarios optan por nombrar a legisladores suplentes para ejercer su derecho.

Este fue el caso de Américo de Grazia, quien denunció que Manuel González, su legislador suplente, recibió un soborno para cambiar su voto durante la elección. Al percatarse de esto, Grazia optó por votar vía telemática desde Bogotá.

#ZamuritoTraidor Manuel Gonzalez, mi suplente, se puso de espalda al país y a los Guayaneses. No representa mi voz, ni la de los Bolivarenses. Voy a votar vía telemática desde Bogota, por Juan Guaidó y el resto de los miembros democráticos de la nueva directiva en la AN. pic.twitter.com/uPc6X56UKC — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) January 5, 2020

Desde 2015, año en el que la oposición obtuvo 109 escaños en el Parlamento, el gobierno venezolano, además de declarar en desacato a este organismo legislativo, ha llevado a cabo una serie de estrategias para incidir en las decisiones de los diputados. Este conjunto de maniobras es denominado por la oposición como ‘Operación Alacrán’. “En efecto, el gobierno venezolano está haciendo una dinámica muy a lo narcotraficante: ‘o plomo, o plata'”, señala Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista, mágister en Ciencia Política e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.

Algunos de los líderes de la oposición dentro de la Asamblea Nacional han recibido ofertas de grandes sumas de dinero. “Me ofrecieron 750.000 dólares para torcer la voluntad popular y no votar por el presidente Guaidó”, afirmó José Hernández, diputado por el estado Bolívar, y quien no aceptó la suma de dinero. Sin embargo, quienes no aceptan los sobornos pueden recibir amenazas a cambio.

En diciembre de 2019, Elliott Abrams, funcionario estadounidense, denunció que el gobierno venezolano estaba ofreciendo sumas de dinero de hasta 500.000 dólares para impedir la elección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. A estos señalamiento, el presidente Nicolás Maduro afirmó mediante una cadena obligatoria de radio y televisión que Abrams era un “viejito malvado” y que Trump estaba “endemoniado por las mentiras que le han metido”.

“Quienes están al interior, obviamente son más proclives a caer en este tipo de operación. Y habrá que ver cómo va a funcionar con un gobierno que poco a poco ha generado unos canales de diálogo con algunos líderes de la oposición, pero con una oposición colaboracionista, arrodillada, dispuesta a recibir dinero para cambiar la imagen internacional del régimen”, destaca Ronal Rodríguez.

Por su parte, un funcionario del gobierno de Donald Trump afirmó a la AFP que Estados Unidos evalúa sancionar a legisladores venezolanos acusados de aceptar sobornos para votar en contra del líder opositor Juan Guaidó.

Por: Proyecto Migración Venezuela @MigraVenezuela