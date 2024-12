Así estafan con la crisis de los migrantes venezolanos

Lo mejor y lo peor de la gente ha aflorado en medio de esta pandemia mundial. Si bien la solidaridad ha aflorado, en Colombia y Ecuador personas inescrupulosas se están aprovechando de la crisis que agobia a los migrantes venezolanos para estafarlos en medio de la emergencia por el covid-19.



El congresista ecuatoriano Juan Fernando Flores denunció este lunes una estafa que estaba circulando por grupos de WhatsApp. A los ciudadanos venezolanos les ofrecían trasladarlos en un supuesto vuelo humanitario directo desde Quito a Venezuela.



“Personas mal intencionadas han infundido rumores de “vuelos humanitarios” para regresar a su país, cobrando 20$ por el cupo ¡Esto es FALSO, NO caigan en estafas!”, publicó Flores en su cuenta twitter.



Esta situación trascendió porque un extranjero preguntó con desesperación al congresista si esto era verdad. “Quiero saber si es cierto, están apartando unos cupos para regresar a Venezuela de un precio solidario de 20 dólares. Hay paisanos que queremos regresar, pero yo no tengo 100 dolares, porque en mi familia somos cinco. No quiero que me estafen”.



La abogada María Paula Romo también alertó lo que viene ocurriendo en Ecuador. “En estos días la @PoliciaEcuador y todo el sistema de justicia conocen varios delitos cometidos en redes: “fishing”, estafas, noticias que pueden provocar aglomeración y contagios. Tendremos que ser muy cuidadosos diferenciando los casos y no confundirlos con los de libre expresión”.



Mientras que en Colombia, este lunes seis conductores trataron de sacar provecho de la emergencia sanitaria actual falsificando documentos con sellos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Querían lucrarse trasladando a los migrantes venezolanos a la frontera.



A los policías que detuvieron a los transportistas en Tunja les aseguraron que estaban prestando un servicio de “apoyo logístico y administrativo a las seccionales de Migración Colombia de las ciudades de Bucaramanga y Bogotá”.



Migración Colombia repudió el hecho en un comunicado, precisando que interpondrán las denuncias para judicializar a estos conductores y aclaró que no viene coordinando, ni prestando servicios de transporte, alojamiento o manutención para la población extranjera, más allá de su nacionalidad.

Por: Milagros Palomares @milapalomares