Este martes, Facebook Live sobre atención a colombianos retornados

Este 10 de octubre, día del Colombiano Migrante, hablaremos con la coordinadora del programa Colombia Nos Une, Yolanda Villavicencio, sobre los beneficios a los que pueden acceder.

¿Qué derechos tienen los colombianos retornados? ¿A dónde pueden acudir en busca de ayuda?

Estas son dos de las preguntas que este martes, 10 de octubre, a las 4 p.m., día del colombiano migrante, responderá Yolanda Villavicencio, coordinadora de Colombia Nos Une, para orientar a los connacionales que han regresado al país.

Los colombianos retornados enfrentan una situación particular. No son extranjeros, pero después de muchos años de estar por fuera del país, tienen pocos lazos con las ciudades en donde se encuentran, no las recuerdan bien o incluso nunca han vivido en ellas.

En muchos casos, los que han retornado de Venezuela tienen acento venezolano y sus costumbres son las que adquirieron en ese país.

Como colombianos, tienen los mismos derechos y pueden acceder a los mismos servicios de cualquier nacional, pero, para facilitar su regreso, la Cancillería ha creado el programa Colombia Nos Une, que les permite acceder a beneficios para mejorar su situación en el país.

