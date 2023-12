Manuel Jaimes encontró en la prevención del riesgo su estatus laboral 

A medida que los migrantes venezolanos profesionales se integran a la sociedad de acogida a través de los trabajos, disminuye la xenofobia. Esa es la percepción que Manuel comparte desde su desempeño como corredor de seguros.



Por Nora Sánchez – periodista Te lo Cuento News

Ya suman nueve los años que Manuel Jaimes, Técnico Superior en Administración de Empresas con especialización en Seguros, llegó a Colombia junto a su madre para explorar el país y ver las oportunidades que podía tener.

Esa exploración fue decisiva, pues tiene casi una década viviendo en Bogotá, es colombo-venezolano y engrosa la estadística de colombiano retornado al país de su mamá, donde ha logrado lo que muchos aún no, desempeñarse en su profesión.

Manuel Jaimes, colombiano retornado.

Para Manuel fue fácil y sencillo incorporarse al área de seguros, se formó por un año adicional a sus conocimientos, gracias a la oportunidad que le dio una reconocida empresa colombiana de seguros, con la cual comprendió cómo opera el país en este sector muy demandando.

Con la licencia como Corredor de Seguros en Colombia, Manuel inició su trabajo vendiendo seguros médicos, de vida, de bienes, de créditos hipotecarios y de viajes, entre otros.

Su integración a la sociedad colombiana y al campo de trabajo “ha sido bien en términos de adquirir productos y servicios, de formar parte de la economía normal del país”, resalta, pero no así en cuanto al crecimiento de su empresa y como profesional, pues en este ámbito dice que la integración ha sido lenta, sobre todo en ganarse la confianza de los consumidores.

Aunque por cuatro años fue fiel a la compañía que le dio la visión de los Seguros en Colombia, Manuel, para generar los ingresos que cubrieran sus necesidades básicas, tuvo que ampliar su portafolio y abrió licencia con otras aseguradoras, al punto que hoy trabaja con ocho empresas que le han permitido tener una amplia cartera de clientes.

La referencia de venezolanos

Tu Agencia de Seguros es la empresa de Manuel Jaimes, quien opera desde la ciudad de Bogotá para gran parte del país. En medio de su emprendimiento se ha reinventado y logrado ofrecer a personas y empresas un seguro acorde a sus necesidades.

El 75% de su clientela está integrada por venezolanos, quienes compran seguros médicos, de viaje y de vehículos.

Manuel cree que ser paisanos es un punto importante para que esa cartera de clientes esté conformada por conciudadanos venezolanos, a eso le suma que les sabe explicar de manera sencilla y concreta el mundo de los seguros en Colombia, algo que para los migrantes no es fácil de comprender a primera vista, por lo complejo y diferente que termina siendo si se compara con el mismo rubro en Venezuela.

A Manuel no le resulta difícil vender, es conversador, seguro de sí mismo, usa un lenguaje sencillo y es empático con sus clientes, estas habilidades adquiridas desde que se desempañaba como corredor de seguros en Caracas-Venezuela.

Así las cosas, puede, en tan sólo 30 minutos, venderle un seguro a un venezolano y que éste sepa cómo se mueve ese mundo en Colombia. Su clientela de migrantes venezolanos la ha hecho a través de la comunicación efectiva, la empatía y por supuesto por referencias.

Sin embargo, hoy reconoce que la clientela venezolana ha mermado y no sólo producto de la inflación y del incremento de un 20% en el precio de los seguros, sino por el fenómeno de la migración.

“Hay muchos venezolanos yéndose de Colombia porque no les fue bien, porque se separaron, se divorciaron, porque decidieron irse a otro país, Estados Unidos, por ejemplo, o porque decidieron regresar a Venezuela, y eso ha hecho que mi cartera de clientes haya sido afectada, más por la migración que por la inflación”, relata Manuel esa realidad de la diáspora venezolana.

Humildad, constancia y dedicación

A Manuel le ha ido bien trabajando en su ramo, es un vendedor con todas las letras y cree que ha dignificado las ventas, de las que dice es una profesión más y como tal debe tener planificación, estrategias e innovación.

Se ha sabido manejar en el mundo de los seguros ofreciendo varias opciones con diferentes presupuestos, es allí donde cree radica su permanencia en el rubro; sin embargo, en lo personal y como migrante destaca valores como la humildad, la constancia y la dedicación como pilares para mantenerse fuera de su tierra por 9 años.

Pero no todo es color de rosa, a casi 10 años de tener su empresa y una buena cartera, Manuel, si bien es cierto que vive mucho mejor que en Venezuela, en cuanto a calidad de vida y bienestar se refiere, no es menos cierto que no ha podido adquirir un vehículo, ya que sus ingresos dependen de las ventas y esos ingresos “son buenos algunos meses, hay meses malos, entonces me da miedo meterme en un crédito”, dice con sinceridad.

En una década fuera de Venezuela puede resultar poco lo que se extrañe del país que te vio nacer, en el caso de Maniel Jaimes, quien está en Colombia con su madre, extraña “el compartir de las amistades, el bochinche, el cumpleaños de la tía, esas son cosas que aquí en Colombia, como migrante, no vives con la misma magnitud que en Venezuela”, dice con un viso de nostalgia.