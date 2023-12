Esgrimista venezolano se consagra en Argentina

Eduardo salgado se mejoró tras una terrible lesión, hoy vuelve a consagrarse por quinto año consecutivo.



Por Carlos Iván Suárez – periodista Te Lo Cuento News

El venezolano Eduardo Salgado lo volvió a hacer y se consagró por quinto año consecutivo como el esgrimista número uno de Argentina.

Luego de 11 meses fuera de las pistas tras de una terrible lesión que sufrió en la rodilla en los Juegos Sudamericanos de Paraguay, Salgado, se motivó y luchó por este tiempo para estar nuevamente al ritmo necesario para consolidarse y ratificar su título.

Eduardo Salgado, esgrimista venezolano.

“Estoy feliz porque después de mi lesión y todo lo que me pasó es demasiado lo que he hecho, gracias a Dios y la constancia que le he puesto”, declaró con entusiasmo el deportista de 34 años de edad.

El nacionalizado argentino no ha parado y cada vez consigue más éxitos y triunfos en su carrera deportiva, la cual ha rendido mayores frutos en medio de la migración.

Ahora, Eduardo se prepara para los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, donde representará a Argentina, aunque con el corazón venezolano.