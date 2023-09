Esta discriminación se hace palpable en aspectos como el acceso a la vivienda, la educación, a sistema judicial, a la salud y a la seguridad alimentaria.

Redacción Colprensa

A los problemas que afrontan los migrantes venezolanos en Colombia se suma uno más para una parte de esa población, la discriminación racial, según lo muestra una investigación impulsada por el programa Integra de USAID y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Los resultados de la investigación, titulada “La situación de la población afrovenezolana en contextos migratorios en Colombia”, fueron presentados en un foro convocado por el Observatorio Javeriano de Desigualdades.

La piedra angular de la investigación consistió en identificar las experiencias y condiciones de la población afrovenezolana migrante, basándose en gran medida en testimonios de vida.

Para la recolección de datos se trabajó en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín y Riohacha y en cuanto al análisis de experiencias migratorias se tomaron en cuenta las historias biográficas de 13 personas entrevistadas.

Las mujeres fueron el eje de la investigación, dado que fueron ellas las más dispuestas a entregar sus testimonios, que dieron cuenta de los actos discriminatorios.

Según Migración Colombia, cerca de 2.445.065 millones de venezolanos se encontraban en Colombia a inicios del 2023; de ese total, el 48% son hombres y el 52% mujeres.

Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su interés por la investigación y envió un mensaje relacionado con el informe, en el que destacó la importancia de estas investigaciones

“El tema central de este foro es muy oportuno, en los últimos años hemos observado que la mayoría de los migrantes venezolanos expuestos a situaciones de vulnerabilidad son personas racialmente discriminadas, ya sean afrodescendientes o indígenas”, afirmó Margarette.

Los principales temas bajo los que se ve una clara discriminación para los afrovenezolanos migrantes, según la investigación, son el acceso a la vivienda, la educación, a sistema judicial, a la salud y a la seguridad alimentaria.

Según datos del Observatorio Proyecto Migración Venezuela el 90,8% de la población venezolana en Colombia trabaja en la informalidad. Además, para mediados del 2021 el 26.3% de las mujeres estaban en situación de desempleo, una clara barrera para suplir sus necesidades básicas.

Mediante las entrevistas y encuestas se identificaron situaciones de discriminación por razones etarias, xenófobas y de violencia de género.

Una de las entrevistadas, de nombre Norys, sufrió múltiples veces de discriminación xenófoba a la hora de alquilar vivienda en la ciudad de Cali.

“Aquí sí he visto esa cosa de que uno es venezolano o también, por ejemplo, la señora que yo le alquilé la casa, que yo me mudé el sábado, una de las hijas me dice así: “Lo malo es que ustedes los venezolanos dicen que son 2 y llegan 4”, relató.

La educación, otra de las categorías en las que se ve afectada la población especialmente por dos factores: según el Banco Mundial, la educación para los niños es uno de los espacios donde se manifiesta con mas fuerza la discriminación racial, sumado a la poca facilidad en la documentación necesaria para vincular a un menor al sistema educativo local.

“Las mujeres y madres entrevistadas coincidieron, en general, en enfrentar retos para acceder a la educación para sus hijos. Esto debido a los documentos que se exigen para realizar la inscripción y las dificultades que experimentan por las dinámicas de discriminación xenófoba”, detalló el informe de la investigación.

Son indudables las afectaciones que sufren los afrovenezolanos en situación de migración en Colombia, y aunque en la normativa colombiana hay leyes que los cobijan, la realidad de muchos es totalmente opuesta.

La investigación surge como un primer acercamiento e invitación a la creación y producción de estrategias que continúen con la línea de lucha por la reivindicación de los derechos de este sector de la población.