“Infiltrados de Maduro pagan para que migrantes formen cambuches en las calles”

La diputada venezolana Gaby Arellano, exiliada en Colombia, denunció este miércoles que hay agentes infiltrados del gobierno de Nicolás Maduro en el campamento improvisado con migrantes, en la Autopista Norte de Bogotá, para alterar el orden público y generar caos migratorio.

La dirigente de oposición informó al Proyecto Migración Venezuela que“todas las noches llegan personas a la autopista, donde se han concentrado migrantes venezolanos en cambuches, les proveen de comida y carpas, y les dan dinero para que se queden allí para alterar el orden público”.



En las últimas cuatro semanas alrededor de 500 personas se aglomeraron en la salida de la ciudad de Bogotá, en la Autopista Norte, a la espera de ser trasladados hasta la frontera. Sin embargo, debido a las restricciones de las autoridades venezolanas, los corredores humanitarios hasta Cúcuta fueron suspendidos.

“Aprovechándose de que no pueden circular por el país, agentes de la policía bolivariana de Venezuela (Sebin y del Dgcim), de los cuales venimos alertando de su presencia en la ciudad de Bogotá, manipulan a los venezolanos para que se formen cambuches en las calles y generen molestias, además de convertirse en riesgo por un foco del coronavirus”, agregó Arellano.

La diputada aseguró que una mujer es quien manipula a estas familias de migrantes que están allí pernoctando en la vía que de la Capital de la República conduce a Chía, y las convence de quedarse y no recibir el apoyo de la Alcaldía de Bogotá y organizaciones humanitarias que les han ofrecido instalarse en refugios temporales. “Esta señora, llamada Milagros, ayer fue solicitada para una entrevista y no pudo atender ya que se encontraba en el centro de la ciudad haciendo compras. ¿Cómo una persona en esa situación económica precaria puede estar comprando artículos?, ¿de dónde sacó el dinero?”, cuestionó Arellano.

Indicó además que varias personas en el campamento cuentan con carpas de marcas costosas y cavas que en sus condiciones sin ingresos no podrían adquirir recientemente, “están más cómodos que otros porque les dan dinero para que se queden allí tranquilos”.

Según denunció Arellano, esta situación no solo ocurre en Bogotá, sino en sitios públicos de Cali, Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta. “Los infiltrados están acá haciendo funciones para el régimen que cada día les cierra más las puertas a sus ciudadanos y culpa a Colombia de no atenderlos, cuando ellos mismos se están contradiciendo al no poder controlar esta situación de emergencia sanitaria. Han limitado la entrada porque no hallan qué hacer”, sostuvo la opositora.

Gaby Arellano, diputada opositora venezola. Cortesía El Carabobeño.

«Solicitamos a la ONU la instalación de más albergues temporales, de esta forma el problema tendría un aliciente y no estarían en la calle en esa situación precaria»

Gaby Arellano. Diputada venezolana

En Bogotá se han dispuesto de tres albergues temporales administrados por la Alcaldía de Bogotá con apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Cruz Roja Colombiana. Personal de la Secretaría de Integración Social se ha acercado en varias oportunidades hasta el campamento improvisado de la Autopista para ofrecer atención humanitaria en refugios, pero los migrantes no han querido aceptar la ayuda, a excepción de 30 venezolanos que ya están instalados en uno de estos recintos mientras esperan su retorno.

Por su parte, en Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina indicó que se verían obligados a desalojar a más de 100 venezolanos que se han instalado en el Parque de Las Banderas, para así evitar alteración del orden y que el sitio se convierta en un foco del virus.

“Todos los días me han pedido que desaloje a venezolanos del parque, pero no puedo hacerlo porque son habitantes temporales y debo esperar a la acción de Migración Colombia”, dijo el funcionario, agregando que ha insistido por una respuesta del ente migratorio pero que no ha sido escuchado.

Por su parte, Red en Movimiento, organización compuesta por académicos representantes de distintas universidades del país como la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Colombia emitieron un pronunciamiento en el que piden a las autoridades nacionales atiendan a la población migrante vulnerable que se encuentra en situación de calle en Bogotá.

“Hacemos un llamado urgente a la acción de las autoridades distritales y nacionales, entre ellas, a la Secretaría Distrital de Integración Social, para que tomen decisiones concretas, encaminadas a la atención de las necesidades de todas las personas migrantes y en necesidades de protección en situación de vulnerabilidad que deseen regresar a su país de origen”, plasmó la organización en una nota de prensa.



“Solicitamos al Distrito Capital elaborar e implementar un protocolo que permita facilitar el retorno de estas personas en condiciones de dignidad y seguridad, así como medidas de atención y asistencia para aquellos con intención de permanencia, de manera que a las personas que habitan este campamento se les garantice de forma prioritaria un alojamiento, alimentación, atención en salud y que se cumplan los estándares de salubridad”, agregan.



De igual manera piden que el trabajo sea en conjunto, de esta forma se garantizaría una mejor atención. También se dirigieron a la Defensoría del Pueblo valorar las condiciones en que se encuentran estos migrantes, con el fin de elaborar un informe de riesgo o una alerta temprana por la gravedad del caso.

Por: Rafael David Sulbarán @rafaeldsulbaran