¿Qué está pasando con la reapertura del puente internacional José Antonio Páez?

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, y autoridades locales y regionales de ambos países anunciaron el tránsito vehicular por este paso fronterizo que conecta a Arauca con Apure.

En ese momento, autoridades de ambos países acordaron que desde el 4 de enero, vehículos particulares, de pasajeros y de carga comenzarían a transitar cumpliendo estrictas medidas de control para su desplazamiento.

Coincidieron en que la reapertura total del puente activará el comercio, la inversión y el turismo, además de que mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en este punto estratégico de la frontera.

El ministro de transporte de Colombia, Guillermo Reyes González estuvo acompañado por el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate; la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios; el alcalde de Arauca, José María Romero, entre otras autoridades colombianas y venezolanas.

Lo que acordaron es que el paso de vehículos en Colombia será de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. y en Venezuela de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. De la DIAN de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y el control migratorio de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, de Colombia, estas son las recomendaciones para transitar por esta frontera.

A tomar en cuenta:

- Las motos tendrán el mismo tratamiento que los vehículos particulares. Deben tener casco y chalecos distintivos para ingresar a Venezuela.

- Los taxis pueden operar, entrar al territorio del otro país, dejar el pasajero y deben volver a su país vacío. Solo pueden circular en los municipios transfronterizos. Sí quieren pasar deben diligenciar el permiso de circulación provisional (Venezuela).

- Las rutas de transporte público que tienen recorridos autorizados solo pueden hacer origen destino conforme los actos administrativos existentes que aprobaron los recorridos. Se requiere estudiar cambio de rutas.

Sin embargo, días después de ese anuncio binacional, gremios de transportistas de Venezuela denunciaron a medios locales que no se abrió el tránsito vehicular por el puente internacional José Antonio Páez.

Así lo aseguró Manuel Faría, presidente de la línea de transporte Conductores del Pueblo, a la emisora Radio Fe y Alegría Noticias. “Vemos con preocupación como los demás pasos fronterizos se abrieron sin ninguna este ninguna novedad, sin ningún inconveniente y, pues, hasta ahora no sabemos nada de lo que es la reapertura por aquí por el puente internacional José Antonio Páez”, afirmó el dirigente de transporte.