MinSalud: 800 mil venezolanos tendrán acceso a la vacuna

Unos 800 mil migrantes venezolanos tendrán acceso a la vacuna contra la covid-19 en Colombia. Así lo dio a conocer el ministro de Salud Fernando Ruiz en una entrevista concedida al diario El Tiempo. La entidad ha identificado tres grupos de migrantes y se tomará en cuenta la escala de priorización de edades y morbilidades para llevar a cabo las jornadas de vacunación.

El primer grupo es de aquellos extranjeros residentes en Colombia identificados en la base de datos del Ministerio de Salud, que, de acuerdo con la Ley Estatutaria de Salud, tienen acceso a la misma cobertura que un ciudadano colombiano.

“En el caso de la población venezolana (registrada como residente ante el gobierno colombiano) son alrededor de 800 mil personas, que están identificadas y con esas personas estaremos en temas de vacunación”, indicó Ruiz, citado por el diario.

El grupo de los migrantes transitorios representan el otro que ha identificado el ministerio, grupo que tendrá difícil el acceso a la vacuna ya que no tienen una residencia definida.

Los migrantes pendulares representan el último tipo identificado. Son aquellas personas que entran y salen del país por los pasos fronterizos más concurridos. “A esa población, ni desde el marco legal ni desde las consideraciones técnicas existe una obligación de atenderlos. Esas poblaciones no van a ser sujeto activo del programa de vacunación, en la medida que no nos generan inmunidad de rebaño, ya que esas personas volverían inmediatamente a su país, generándonos un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y de no programación”, aseveró el funcionario.

Para lograr un efectivo proceso de vacunación es necesario tener identificada a la población. Las jornadas estarían disponibles a partir del mes de febrero de 2021, cumpliendo con las etapas de priorización.

“La población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales, donde las personas registran nombre, cédula, EPS, comorbilidades, qué vacuna se le aplicó, qué efectos adversos pudo haber tenido, y se haga toda la evaluación en el caso de que se presenten eventos”, puntualizó el ministro Ruiz.