La venezolana que creó el primer y único club de natación artística en Cúcuta

Ella misma tomó la iniciativa de emigrar a Cúcuta y llegar a casa de unos familiares de su esposo. Eso ocurrió en el año 2016.

Lo que ella esperaba que fuera una oportunidad, los primeros meses se convirtió en una auténtica lección de valentía y fortaleza. “Cúcuta es un lugar muy difícil. No hay muchas oportunidades de empleo. No hay muchas empresas. Me costó mucho acostumbrarme”, recuerda.

Kimberlin fue fuerte en los primeros años como migrante en Colombia. Se enfrentó a la xenofobia en esta ciudad fronteriza. La llamaron ‘veneca’ de una manera despectiva.

Trabajó como manicurista en una peluquería pero su esposo la motivó a que se dedicara a lo que en realidad le gustaba. Él recordaba que ella siempre veía competencias de nado sincronizado y le dijo: “Tú vas a ser la próxima entrenadora de la Selección Norte de Santander de nado sincronizado”, a lo que ella respondió con risas porque creía que en esa ciudad ya había varios clubes y selección.

“Kimberlin tiene mucha pasión por la natación artística, además tiene las cualidades y experiencias deportivas que se necesitan para ser entrenador. Tiene esa fuerza y ese temple que te empujan hacia adelante y sacan lo mejor de alguien”, asegura Rubén Ojeda, su esposo, quien nunca dudó que lograría aportar al país que la acogió con su talento en la natación.

La motivación de su esposo y su amor por esta disciplina la llevaron a contemplarse la posibilidad de aplicar para ser entrenadora. Empezó a investigar y se llevó una gran sorpresa; la Liga de Natación de Norte de Santander no incluía esta práctica. “A mí me brillaron los ojos y pensé: bueno, aquí no había entrenadora porque ya llegué yo”, recuerda con humor. Se presentó a las instalaciones de la Liga de Natación de Norte de Santander para consultar información y no fue recibida con mucha confianza.

En vista de su perfil profesional y todo el trabajo que había realizado en Venezuela logró convencer a las directivas y empezó a crear el primer club de natación artística en la ciudad de Los Motilones.

Haciéndose paso entre los hombres que hacen parte de esta liga y que no la veían con muy buenos ojos, dio inicio a Sincronorte después de un sin fin de papeleos en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, de Cúcuta, para tener el reconocimiento deportivo. Luego, este club empezó a hacer parte de la Liga de Natación de Norte de Santander.