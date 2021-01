El migrante venezolano que firmó con los Dodgers

"Ningún soñador es demasiado pequeño y ningún sueño es demasiado grande", publicó en su perfil de Facebook el joven beisolísta Isaac Barreto el día que se materializó su deseo: firmar con un equipo profesional. Fue hace unos días, el 15 de enero de 2021. Isaac pasó a ser parte de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón del béisbol de Grandes Ligas, uno de los equipos más populares del mundo.

Pero la historia va mucho más allá de una firma y un entrenamiento con los Dodgers: Isaac es un migrante venezolano que, a pesar de haber dejado su tierra natal atrás, sus amigos el colegio y parte de su familia, siguió con su propósito intacto: jugar para un equipo de Grandes Ligas.

Durante el inicio de las firmas internacionales de la MLB (Major League Baseball por sus siglas en inglés), un total de nueve colombianos pactaron con diferentes franquicias. Isaac figura entre ellos, ya que tiene la nacionalidad colombiana por su papá que es oriundo de Cartagena, la capital de Bolívar, una tierra beisbolera por excelencia en todo el Caribe.

“Mi padre es cartagenero y mi madre es de Puerto Ordaz, en Venezuela. Ellos se conocieron allá y bueno, vivieron bastante tiempo allí”, expresó Barreto en conversación con el Proyecto Migración Venezuela desde el campamento de los Dodgers en República Dominicana, lugar donde se alistará para iniciar su carrera por las ligas menores en los Estados Unidos.

Isaac nació en Maracaibo, la segunda ciudad de mayor importancia en Venezuela. Por razones laborales, sus padres Martha Gisela Barreto Tinoco y Nelson Enrique Barreto Cuadro se establecieron en Puerto La Cruz, en el oriente venezolano. Allá, el padre de Isaac buscó un deporte que le gustara a su hijo y que practicara con regularidad.

“Pues mi papá me puso un balón de fútbol y me caí, no me gustó el fútbol. Después puso un balón de básquet, tampoco me gustó. Luego comenzó a tirarme una bola de béisbol y yo la intentaba batear, entonces se decidió por el béisbol y me metió a jugar a los tres años”, expresó el joven.

Sí, con apenas tres años ya Isaac bateaba, atajaba y corría por las bases. Desde allí nunca se le fueron las ganas de jugar y con el paso del tiempo se fue fijando metas. En su desarrollo participó en importantes torneos con Criollitos de Venezuela, organización que trabaja con torneos de béisbol menor en todo el país. Los equipos Franklin Luces, Tigritos de Lecherías y Ángeles tuvieron a Isaac entre sus filas.