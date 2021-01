Entrenadores venezolanos realzan el béisbol en Colombia

Cada sábado, con guante y pelota en mano, Yovani Farías salía con su pequeño hijo camino de la unidad deportiva El Salitre, en Bogotá. Allá, por varias horas, veía al pequeño de nueve años correr, atajar y golpear la bola. Más que el desempeño de su propio hijo, este migrante venezolano solía disfrutar imaginando cómo podría mejorar el del equipo.

Así, mientras el niño le agarraba más gusto a la 'pelota caliente', Yovani se conformaba menos con ser un simple espectador. “Los entrenadores eran cubanos y, al principio, no había muchos niños”, contó Farías en una conversación con el Proyecto Migración Venezuela. No obstante, con el paso del tiempo, añadio el venezolano, no solo han ido apareciendo más y más niños —la mayoría venezolanos—, sino también entrenadores. De hecho, dice lleno de orgullo, él mismo se convirtió en uno.



La familia Farías llegó a la capital colombiana en 2017 con deseos de llevar una vida mejor lejos de la crisis. Una vez establecidos, Yovani, que siempre ha sido un fanático del bésibol, motivó a su pequeño para que se uniformara y entrenara en El Salitre. Así fue como, con la disciplina de un militar, ambos empezaron a ir a los estrenamientos.



En su juventud, Yovani fue un destacado pelotero aficionado que llegó a participar en torneos internacionales en Cuba, República Dominicana y Estados Unidos desde su natal Caracas. Por eso batear, lanzar, atrapar una bola o correr por las bases son cosas que sabe hacer muy bien. “Entonces me presenté para ser entrenador y me aceptaron”, comentó.



Y así comenzó su labor como instructor del Club Atléticos de La Ciudadela.“Al principio teníamos pocos jugadores, pero la gente veía entrenar a los niños y se motivaba a inscribirlos, no solo para ser parte de Atléticos, sino del resto de los equipos que tiene la liga", contó. No obstante, como en tantos otros casos, la covid-19 cambió las cosas. “Antes de la pandemia, teníamos más de dos mil muchachos en diferentes categorías”, dijo. Hoy las jornadas deportivas se han suspendido en todas las divisiones, que van desde “compotica” hasta semiprofesional, pasando por preinfantil, infantil, júnior y juvenil.



“Lamentablemente hemos debido detener los entrenamientos y el desarrollo de los chicos, veníamos trabajando fuerte, pero tenemos la esperanza de regresar al campo”, añadió Yovani, quien además es comunicador social y trabaja como gestor de redes sociales de una empresa.