El recorrido de Lilibeth Chacón para triunfar en la Vuelta a Colombia 2021

La ciclista venezolana tuvo que empezar desde cero en Bogotá para crecer profesionalmente en su deporte.

A Lilibeth Chacón le ha tocado pedalear doble en su vida. Desde hace seis años se labra un camino como migrante venezolana en Bogotá, donde había intentado ganar la Vuelta a Colombia Fememina. Logro que pudo conseguir este 2021 y ahora levanta su trofeo y sigue entrenando fuertemente para una nueva competencia nacional.

Chacón se coronó triunfadora en la sexta edición de la Vuelta a Colombia Femenina, cuya última etapa se realizó en Bogotá el pasado 3 de octubre. La corredora ganó en cuatro etapas, como la de montaña y la contrarreloj, además lució por cinco días la camiseta que la identificó como líder. A pesar de tener un percance mecánico con su bicicleta el día de la final, la venezolana tuvo un desempeño destacado que la ayudó a conseguír el título que tanto había deseado desde que llegó a Colombia.

Fue precisamente hace seis años, en la primera edición de esta competencia, que Lilibeth llegó a Bogotá. Su carrera como ciclista profesional la había empezado en el estado Táchira, de su país natal: Venezuela. Allí se había preparado y obtenido logros como el oro en los años 2011 y 2012 del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista y en la carrera por puntos. También obtuvo medallas de oro en contrarreloj y ruta de los Juegos Deportivos Nacionales de Venezuela, además de más premios nacionales e internacionales.

Su carrera iba creciendo enormemente hasta que la situación de crisis de su país hizo que buscara nuevos horizontes y llegara a Colombia. “Ya había pasado por muchos robos, me habían despojado dos bicicletas e incluso casi me matan por una, entonces todo esto me llevó al limite de querer salir de mi país y venir acá”, cuenta Lilibeth, a quien se le facilitó migrar porque su madre es colombiana.

Igualmente, gracias a tener grandes resultados en los Juegos Panamericanos, desde Venezuela ya la habían contactado y propuesto formar parte de un equipo colombiano. “Yo les dije que quería correr la primera edición de la Vuelta Colombia y algunos contactos me ayudaron a venir, y corrí la vuelta, y desde ahí me quedé”, recuerda Lilibeth, quien en el año 2016 quedó como subcampeona.