El lado venezolano de la Orquesta Filarmónica de Medellín

La integración no solo ha sido un asunto suyo: Jaime se muestra muy satisfecho con la paulatina inclusión de los otros tres músicos venezolanos en la Orquesta: Gabriela Rosas, Fernando Martínez y Eddie Cordero. Este último es hoy violinista de la Filarmed y participó en el “Duelo de violines: ¿música venezolana o música colombiana?”, realizado el 3 de septiembre. Junto con el músico colombiano Manuel López, el duelo musical se centró en mostrar las enormes similitudes y los matices entre los ritmos de ambas naciones hermanas



Eddie Cordero ve este concierto como una forma de mostrar todos los ritmos de su país. Su llegada a Colombia no fue fácil, ya que su mamá Weinett Moros estaba enferma de tuberculosis. Temiendo por su vida, en octubre de 2017 salió de Venezuela para conseguir un empleo en Colombia. Por suerte, consiguió un puesto en la Filarmed y eso le permitió pagar por el tratamiento de su mamá. Aunque está muy feliz en la orquesta, este músico de 35 años reconoce que es difícil haber trabajado tantos años de su vida, para luego no tener nada, "pero hay tener la cabeza en alto", afirma el experimentado músico.

Durante muchos años, Eddie enseñó música y participó en la Orquesta Simón Bolívar, algo que también comparte Fernando Martínez, flautista venezolano de la Filarmed. Para este joven de 29 años fue duro ver cómo muchos de sus compañeros se fueron poco a poco de la orquesta. Fernando tuvo que emigrar a Colombia en 2017, aunque para él es una oportunidad aprender de la cultura colombiana y enseñar la música venezolana, “es un ganar para todos”, dice.