Capturada mujer migrante que vendió a su bebé

¿Cuánto pagaron?

Aunque la pareja de hombres ha asegurado que la mujer nunca pidió expresamente una suma de dinero a cambio de la menor, ellos se habrían encargado de pagar una ecografía para establecer el progreso del embarazo y el sexo del feto. Igualmente, le habrían entregado en distintas ocasiones sumas de dinero que alcanzaron los 410 mil pesos para gastos como alimentación de la mujer y sus hijas.



Los investigadores de la Fiscalía creen que los hombres negociaron a la menor por un millón de pesos, cifra que ha sido ratificada por la mujer. “Solo quería encontrar a alguien que se hiciera cargo de la bebé”, dijo ella y agregó que fuera de las ayudas mencionadas por García Sánchez le habían prometido el millón de pesos. “Ellos estaban buscando adoptar hace mucho tiempo, entonces me dijeron que ellos me ayudaban y yo me sentía muy sola, acá no tengo a nadie, mi familia está en Venezuela, yo cargo acá con los niños, así que por un momento me dejé llevar, no lo pensé bien y acepté”, relató la mujer.



El caso fue conocido el jueves 18 de febrero cuando Mary Uzcanda, otra mujer venezolana y suegra de Yliana del Carmen, alertó a las autoridades. Al parecer, Yliana había sostenido durante dos días que su bebé había fallecido durante el parto.



Según la investigación, y pese a las fuertes contracciones, Ylina no había aceptado ir al hospital y tuvo a la bebé en su casa en Yopal mientras se duchaba. Dado el parto improvisado, y un golpe que sufrió la recién nacida, la mujer debió finalmente recluirse en el centro hospitalario de la capital casanareña, lugar a donde también llegó la pareja de hombres.



Dos días después, cuando la menor ya estaba a cargo de Germán David García Sánchez y Edwin Gildardo Agredo Correa, la Policía emprendió un operativo por lo que inicialmente fue interpretado como el “rapto de un menor de edad”. Los dos hombres y la bebé de cuatro días de nacida fueron interceptados en Pajarito (Boyacá) cuando se dirigían de Yopal hacia Duitama.

A la fecha, la menor se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el proceso de restitución de derechos, mientras que las otras dos hijas de Yliana del Carmen Serrano fueron entregadas al padre, también un migrante venezolano.

Tras la captura de Yliana y Edwin Gildardo el pasado sábado, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Aguazul les dictó a los dos implicados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Agredo Correa, quien trabaja como Secretario del Juzgado Promiscuo de San Mateo (Boyacá) no aceptó los cargos y, a través de su defensa, presentó recurso de apelación contra la medida. A la investigación también está vinculado García Sánchez, quien sostiene que nunca hubo un intercambio o transacción económica de por medio.

Respecto a esto último, Yliana del Carmen asegura que estando en el hospital se arrepintió de la decisión: “Entonces ahí fue cuando yo les dije que no quería y ellos me dijeron que si yo me negaba a eso, tenía que pagarles 50 millones de pesos”, indica la mujer que, además, afirma que semanas antes de dar a luz fue coaccionada por la pareja para firmar un documento según el cual, de no cumplir con la entrega de la recién nacida, estaba obligada a pagar una compensación económica a los dos hombres.



El proceso pasa ahora a un Juez de Conocimiento para resolver el caso con reparto en Yopal, donde se fijarán nuevas audiencias. Las autoridades investigan si Edwin Gildardo Agredo estaría comercializando a otros menores, para lo cual peritos informáticos revisan algunas publicaciones que había realizado la pareja sobre la compra de bebés a través de una red social.