Alcalde de Cali convocó a personal venezolano para las UCI

En reacción a esta medida, Gerardo Aponte, presidente de la Asociación de Migrantes de Venezuela (Asovenezuela), afirmó que están a la expectativa de la convocatoria que se ha hecho en diferentes sitios a los profesionales médicos venezolanos con títulos convalidados.

Sostuvo que apoyan cualquier iniciativa de incorporar al profesional médico venezolano al mercado laboral colombiano. "No tenemos duda que los médicos venezolanos convalidados en Colombia serán efectivos profesionales y eficientes en sus labores no sólo en una emergencia como es lo que ocupa en este momento a la autoridad si no en el mercado profesional médico normal", dijo el abogado venezolano.



Aponte espera que esta esta iniciativa en Cali sirva para que se haga más racional el proceso de convalidación de títulos y más participativo el ingreso a los colegios profesionales de los migrantes médicos venezolanos.

Por su parte, la enfermera intensivista venezolana Naín Jurado ve como positiva la noticia porque se está comenzando a tomar en cuenta el talento profesional de salud extranjero radicado en Colombia, pero las trabas en la convalidación hace cuesta arriba la integración laboral de este personal, tal como ella lo ha vivido. "Lamentablemente yo no he podido convalidar mi título a pesar de que tengo más de 15 años de experiencia como enfermera intensivista", dijo la migrante.