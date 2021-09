Vuelven a aparecer carteles con mensajes xenófobos en Bogotá

Esta misma organización ‘4/11’ habría pegado carteles similares en el mes de marzo en la localidad de Kennedy, cerca al estadio de Techo. “Nos están matando. No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, decían las piezas gráficas refiriéndose a los ciudadanos venezolanos. El hecho fue denunciado por la concejal de Colombia Humana Heidy Sánchez, quien criticó el manejo que la alcaldesa Claudia López le estaba haciendo a la problemática.

Sánchez, ante los nuevos letreros, volvió a cuestionar el manjo que la ciudad le está dando a los riesgos por xenofobia e hizo una llamado a la Policía indicando que ya ha denunciado reiteradamente la aparición de estos carteles, situación que se ha intensificado en las últimas semanas en la localidad de Engativá.

Por el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad ni de la Alcaldía de Bogotá, de quienes se espera un plan de acción en contra de estos discursos y de las organizaciones que promueven la violencia contra los migrantes venezolanos.