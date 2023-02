Realizaron jornadas de orientación a colombianos retornados en Barranquilla

Con apoyo del Proyecto Integra, de USAID, la Fundación De Pana Que Sí desarrolló dos actividades de atención y asesoría en trámites para la población retornada proveniente de Venezuela.

En las instalaciones del Centro Intégrate, de la ciudad de Barranquilla, se realizaron, el pasado 28 de enero y el 11 de febrero, dos jornadas de atención y orientación a la población colombiana retornada, para que accedieran a los beneficios de la Ley Retorno.

Los integrantes de la Fundación De Pana Que Sí fueron los encargados de llevar a cabo toda la logística y asesorías a los colombianos retornados que se acercaron a las jornadas.

"Las personas recibieron orientación sobre el proceso y conocieron las ventajas del Registro Único de Retornados. Nuestras hermanas y hermanos colombianos se sumaron a la Ley de Retorno realizando el Registro Único de Retornados (RUR)", apuntó Thailer Fiorillo, presidente de la Fundación De Pana Que Sí.

En Colombia existe una Ley de Retorno que tiene un objetivo muy específico: brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país. Además, con esta ley se crearon incentivos para la mencionada población.

Hay una serie de requisitos para ser beneficiario de esta ley y estos empiezan por ser mayor de edad, haber cumplido una permanencia en el exterior mínimo de tres años, no tener condenas vigentes, no haber sido condenado en Colombia o en el exterior por delitos contra la administración pública, no tener más de 12 meses residiendo en el territorio nacional después de haber retornado y manifestar el interés de retornar al país acogiéndose a la ley.

Además, para optar por estos beneficios que otorga la Ley Retorno, el colombiano retornado debe inscribirse en el Registro Único de Retorno (RUR), diligenciar los datos requeridos y cargar los documentos que se soliciten.

Hay dos tipos de retorno. El primero es el solidario, que lo realizan las personas de pobreza extrema y los colombianos víctimas del conflicto armado.

El segundo, es el retorno humanitario o por causas especiales, que se da por alguna situación de fuerza mayor o causas que pongan en riesgo su integridad o la de sus familiares o muertes de seres cercanos en el exterior, o, cuando la persona padezca de alguna afección de salud.

De igual manera, es posible un retorno laboral que permite el acceso a orientación ocupacional y capacitación en el que puede recibir un análisis de perfiles, aptitudes y conocimientos, cualificación profesional y orientación e información laboral.

Si usted es un colombiano retornado y quiere acreditar su situación parta acceder a los beneficios, puede inscribirse en este enlace.