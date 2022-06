Realizan talleres informativos a migrantes sobre el funcionamiento del Sisbén

El primer encuentro se hizo este jueves 30 de junio, con representantes de organizaciones de venezolanos en la sede de la Fundación Juntos Se Puede, en el norte de Bogotá.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el apoyo del programa Integra de USAID, realizará una serie de talleres informativos sobre el funcionamiento del Sisbén en Colombia, dirigidos a la población migrante y refugiada venezolana radicada en diferentes regiones del país.

La importancia de realizar estos talleres es para que esta población tenga mayor información sobre los programas sociales y las actividades que se están desarrollando actualmente en las instituciones del Gobierno, para dar acceso a las personas migrantes a este sistema.

Voceros de la Fundación Juntos Se Puede informaron que realizaron el primer taller la mañana de este jueves 30 de junio, en la sede de esta organización de la sociedad civil, ubicada en la Calle 104 # 54-31, del norte de Bogotá.

El aforo del espacio fue para 30 personas de diferentes organizaciones de venezolanos en Colombia, para que multiplicaran la información en sus comunidades de acogida.

El llamado sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, más conocido como Sisbén, tiene como objetivo observar las condiciones de vida de la población para clasificarla dentro de cuatro categorías (grupo A, B, C y D) siendo A la categoría con mayor riesgo de vulnerabilidad y D sin ningún riesgo.

El sistema tiene como prioridad ayudar a los que más lo necesitan brindándole beneficios que el Estado estipula para cada categoría. Sin embargo, se aclara y se recuerda que este sistema no es solamente salud, no entrega subsidios y no tiene ningún costo para realizar la suscripción.