La regularización y el voto: ¿Podrán los migrantes votar en el 2022?

Sin embargo, esta afirmación no es verídica puesto que la regularización masiva no implica la nacionalización de los migrantes. Más allá de dar orden al fenómeno migratorio y facilitar la identificación de los venezolanos en Colombia, el EPMV busca facilitar el acceso de los migrantes a los servicios del Estado para que se integren a la vida productiva del país, pero no les otorga el derecho al voto, ni implica acceso a la ciudadanía colombiana.

Acorde con la Ley 1070 del 2006, el voto de los extranjeros residentes en Colombia está condicionado principalmente a la obtención de un visado y a la acreditación de mínimo cinco años continuos e ininterrumpidos de permanencia en el país. Adicional a esto, la ley establece que la participación electoral de los foráneos se limita a las elecciones de nivel local (alcaldes distritales y municipales, concejos distritales y municipales, y juntas administradoras locales distritales y municipales). Es decir, no pueden participar de elecciones de circunscripción nacional como las de Presidente o Congreso.

En ese contexto, y considerando que quienes se acojan al Estatuto no podrán optar por una visa de residentes sino hasta 10 años después de la entrada en vigencia de la medida, resultan equivocadas las especulaciones respecto a que la regularización otorga a los migrantes el derecho al voto para la contienda electoral del 2022.

Al respecto, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, sostuvo que: “Los migrantes no pueden participar, por ley, en elecciones. No están habilitados, no son votantes”. Asimismo, el funcionario negó que esta medida ponga en riesgo y, por el contrario, dijo que la protege.