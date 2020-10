Perú regularizará estatus migratorio de 500 mil venezolanos

La regularización como derecho

Este decreto trae de vuelta el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), lo que, a juicio de Blouin, constituye un retroceso. “La visa humanitaria, que está pensada para situaciones de alta vulnerabilidad, permitía a los venezolanos optar de manera directa a un carnet de extranjería, una vez que llegaban a Perú. Ahora, volvemos a una ruta de regularización compleja y, de paso, temporal”, sostuvo.

Esta medida tampoco unifica las opciones de regulación. Más bien genera otra figura denominada Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, cuyo alcance no se tendrá claro hasta que no se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos. “Antes, teníamos el PTP. Ahora, se le llamará CPP. Aún no está definido si será lo mismo o no. Lo cierto, es que este mecanismo en su momento no funcionó porque muchos empleadores no reconocían su validez”, acotó.

De ahí que lo idóneo hubiese sido regularizar a los migrantes y brindarles la opción de optar al carnet de extranjería, que le garantiza a los extranjeros el acceso a sus derechos. “Este decreto ve la regularización como algo especial, excepcional y temporal como lo dice su nombre. Cuando lo ideal es que la regularización sea visto como algo normal, porque se trata de un derecho fundamental”, concluye Blouin.