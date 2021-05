Partos de mujeres migrantes en zonas fronterizas: así son las cuentas

Por las medidas restrictivas de la pandemia, desde el 14 de marzo de 2020 permanecen cerrados todos los pasos entre Colombia y Venezuela. En razón de esto, desde el 21 de marzo del año pasado habilitaron un canal humanitario en el puente internacional Simón Bolívar por el cual dejan pasar hacia Norte de Santander pacientes crónicos renales, oncológicos y mujeres embarazadas en labor de parto.

Según contó al Proyecto Migración Venezuela, José Jaimes, director de la ONG Comunidad de Naciones en San Antonio del Táchira, el 95% de los pacientes que necesitan cruzar esta frontera son de nacionalidad colombiana, pero están asentados en esta zona fronteriza de Venezuela.

“La mayoría de las embarazadas son colombo venezolanas y a ellas las dejan pasar sin ningún problema a las citas de control prenatal, al igual que cuando van a parir. Cuando son venezolanas en estado de gravedad a veces hacen la excepción para que ingresen a Colombia, previa autorización con un código del Instituto Departamental de Salud. Pero las que van a control no les dan acceso y las envían a los hospitales del estado Táchira”, detalló Jaimes, quien estima que en un día pueden pasar por el canal humanitario de 10 a 15 madres gestantes a citas de control, y una o dos a parir en centros de salud de Cúcuta y Villa del Rosario.

Por los pasos ilegales no se sabe cuántas migrantes pendulares a punto de dar a luz logran llegar a territorio colombiano. Si bien, las venezolanas arriesgan sus vidas caminando trochas en busca de atención materna, Magdymar León, investigadora de la Asociación Venezolana de Salud Sexual y Reproductiva (Avesa), en Caracas, explica que ellas no vienen a parir a Colombia por gusto, lo hacen por necesidad.

“Las madres migrantes no somos ciudadanas de segunda categoría, nuestros derechos no se suprimen. Incluso, el hecho de que no tengamos documentación migratoria regular no significa que perdamos derechos y no podamos acceder a servicios de salud en los países de acogida”, enfatizó la psicóloga.

Esta apreciación va en concordancia con una de las recomendaciones del estudio del Ministerio de Salud, la cual pretende “construir una política de atención en salud de poblaciones migrantes, orientada a disminuir las barreras de acceso e inequidad de esta población y la necesidad de garantizar sus derechos en salud en igualdad de condiciones a la población colombiana”.