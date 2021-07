Moda sin fronteras: migrante venezolana lanza colección en Colombiamoda

En la Semana de la Moda en Colombia, la joven diseñadora Carmen Nava presenta su segunda colección llamada Visibles, un mensaje de hermandad para colombianos y venezolanos.

No había cumplido los 10 años, cuando Carmen Luisa Nava Castillo ya tenía por costumbre sentarse sin falta frente al televisor y ver cada año los certámenes del Miss Venezuela y Miss Universo, en su casa de la ciudad de Maracaibo. Eran los días más esperados del año, no para conocer a las ganadoras, sino para fijarse en los más mínimos detalles de los vestidos largos con lentejuelas que usaban las candidatas.

Creció recortando retazos de telas, viendo revistas de moda y cosiendo atuendos para sus muñecas. Desde niña, Carmen descubrió esa pasión por el diseño de ropa que hoy —a sus 25 años— la lleva a presentar su segunda colección en Colombiamoda, el evento más importante de este ámbito en el país que la acogió como refugiada en el año 2018.

Apenas se graduó como diseñadora de modas, Carmen empacó sus maletas y huyó hacia Colombia, como 1,7 millones de sus paisanos que buscan oportunidades laborales y mejor calidad de vida. Llegó a probar suerte en la ciudad de Riohacha, en La Guajira. Allí trabajó con una diseñadora colombiana y se dedicó por un tiempo a los diseños de ropa wayuu.

A finales de 2019 se radicó a Medellín y empezó a trabajar en una fábrica de herrajes que le dio la oportunidad de asistir al evento Colombiatex en enero de 2020. Pero llegó la pandemia y Carmen se quedó sin empleo. Este fue solo el impulso que necesitaba para emprender. Con su liquidación decidió invertir y crear su primera colección de ropa llamada Siempre Primavera, inspirada en las flores de Medellín.

"La marca Carmen Nava nace el año pasado en medio de una pandemia, eso me motivó y me impulsó a creer en mí y hacer realidad lo que siempre había querido desde el momento en el que me gradué. Soy una mujer de riesgos", dice al Proyecto Migración Venezuela, mientras finiquita las pruebas de vestuario de las 30 piezas que expondrá este jueves en las pasarelas de Colombiamoda.

Como migrante venezolana, Carmen Nava participó en la convocatoria de 'Valiente II: El Camino del Héroe', una iniciativa conjunta entre la Fundación Inexmoda, USAID y ACDI/VOCA, que brinda la oportunidad de formar y acompañar a creadores y emprendedores venezolanos en su integración a la industria de la moda en Medellín.