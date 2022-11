Migrantes: así puede adquirir la tarjeta inteligente del Megabús de Pereira

El sistema de transporte público masivo de la capital del departamento de Risaralda moviliza diariamente a alrededor de 100 mil personas que utilizan esta red para llegar de forma más rápida a su respectivo destino.

Así como sucede en las demás ciudades colombianas que cuentan con un sistema de transporte público masivo, para poder utilizar el Megabús en Pereira es necesario que las personas adquieran la tarjeta inteligente con la que podrán movilizarse e ingresar a cualquier estación de forma regular.



Para adquirir esta tarjeta, los migrantes venezolanos interesados en obtenerla se pueden acercar a las taquillas de cualquiera de las estaciones o intercambiadores de este servicio que hay en la ciudad, y una vez allí, se debe cancelar un valor de $5.000.



Estas tarjetas son recargables y el procedimiento también se puede realizar en los sitios mencionados anteriormente. Cabe resaltar que este instrumento es de uso único dado que allí se encuentran los datos de cada persona. El valor del pasaje en el Megabús es de $2.350.



Al adquirir la tarjeta el sistema le brinda al ciudadano la posibilidad de bloquear la misma en caso de ser extraviada y recuperar el saldo que contenía al momento de la pérdida.



De igual manera, permite el préstamo de un viaje que le facilita al usuario acercarse a una estación o punto de recarga de este sistema de transporte público masivo para efectuar la recarga y devolver el préstamo del pasaje al sistema y continuar su recorrido.



Es de vital importancia que las personas que utilicen este servicio respeten sus normas y no ingresen de forma irregular, no se salten turnos de abordaje, transiten por el lado de derecho, no corran adentro de la estación y no vendan en la misma ningún tipo de mercancía.