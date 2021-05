Venezolanos sin internet podrán acceder al Estatuto en 100 puntos de atención

Para apoyar el proceso de implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, Migración Colombia incorporará en los próximos días a 500 nuevos funcionarios en todo el territorio nacional.

Así lo informó en un comunicado de prensa el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien indicó que la contratación de este nuevo personal será posible gracias al apoyo de organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), así como a la gestión adelantada por la entidad ante el Ministerio de Hacienda.

Espinosa precisó que a seis días de haber comenzado la fase virtual de la implentación del Estatuto ya van 131 mil migrantes venezolanos que han creado su usuario y contraseña, 6.200 han adelantando su inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y 3.872 ? han diligenciado la encuesta de caracterización socioeconómica.

"Con este gran desafío pensamos en cómo atender a aquellos migrantes que no tienen acceso a tecnología o bien que, para la segunda fase, necesitan acercarse a un sitio físico a realizar su Registro Biométrico Presencial", explicó la autoridad migratoria.

Los nuevos funcionarios estarán ubicados en todo el país en más de 100 puntos de atención, denominado Puntos Visibles, y que estarán habilitados en el mes de junio, según precisó Espinosa.

El director de Migración Colombia anunció que habilitarán un sistema de registro asistido, el cual empezará a funcionar a comienzos del próximo mes, con el fin de atender a los migrantes que no tienen acceso o conocimientos en tecnología.

Debido al alto número de personas que intentan acceder a diario a la página de Migración Colombia, esta web ha presentado fallas constantes desde el 5 de mayo. La venezolana Carmen Cortez expresó su malestar porque no ha podido finalizar la primera fase virtual. "No hemos podido cargar las fotos... Se ha hecho de todo y no las carga. Ayúdenos, cada día que pasa es un día menos en el calendario de la implementación del Estatuto", se quejó.

Otro migrante, José García Roa, contó que es frustrante intentar tantas veces y recibir tantos mensajes indicando imposibilidad de continuar en horas "normales". Aseguró que solo pudo completar el registro el pasado sábado, a eso de las 2:00 de la mañana, cuando pudo procesar los documentos, responder la encuesta y agendar la cita del registro biométrico.