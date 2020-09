El 'rebusque' de médicos venezolanos en el país

Intentos fallidos



Para convalidar un título extranjero, el Ministerio de Educación en Colombia exige que se presenten, apostillados, el título original y las notas certificadas entre otros documentos. Se debe cancelar 643 mil 400 pesos colombianos para títulos de pregrado y 731 mil 200 pesos para los postgrados. Luego de presentar toda la documentación y validar información, el proceso pasa a evaluación, que podría tener una extensión de entre 60 y 180 días calendario.



Todo este recorrido lo ha hecho en tres ocasiones Laura Castaño, una joven médica de 28 años que cuenta con especializaciones en medicina ocupacional y urgencias médicas. Laura se instaló en Manizales con su esposo en abril de 2017. En tres ocasiones ha sido rechazada por el estado colombiano para poder trabajar como una profesional acreditada. “Una vez me dijeron que faltaban algunos papeles, y en otros dos momentos me la rechazaron porque sí”, contó Laura, quien nació en La Victoria, en el Estado Aragua.



La profesional médica ha contado con el apoyo de la familia de su esposo, quienes son pobladores de Manizales y que retornaron de Venezuela. “Aquí gracias a Dios mis suegros tienen sus raíces y un sitio dónde vivir. Por eso acá he podido trabajar sin mayores problemas, pero en otras áreas”, afirma.

Laura siempre con vocación de servicio ha podido laborar desde hace tres años con la fundación 'Aires de Esperanza', organización sin fines de lucro que brinda atención a la población migrante venezolana en Manizales. “Siempre estoy dispuesta al servicio, nunca he dejado de estar muy cerca de la gente, me hubiese vuelto loca si me hubiese dedicado a otra cosa”, expresa emocionada, aunque consciente de que su deseo mayor es poder ejercer la medicina. “Por eso lo he intentado tanto. En este momento estoy a la espera de una cuarta respuesta, esperando que no sea otra traba”, añade.



Uno de los motivos por el cual a los médicos venezolanos se les niega la solicitud es por la presión que hace el Colegio de Médicos de Colombia, según analiza Castaño. “Definitivamente ellos ejercen presión para que, a nosotros, los médicos venezolanos que venimos muy bien preparados, se nos tranque la cuestión. Pero estamos peleando por ser reconocidos”, puntualizó.