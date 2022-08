“Me siento como en casa”, migrante venezolana sobre ayuda que recibe en Bogotá

La capital del país es la ciudad que más migrantes venezolanos ha recibido y desde la Secretaría Distrital de la Mujer se promueven diferentes tipos de servicios y proyectos para que estas tengan una nueva oportunidad de salir adelante.

Las políticas públicas que se desarrollan en Colombia para ayudar y atender de manera debida a los migrantes venezolanos que residen y que siguen llegando al territorio permiten que diferentes entidades se sumen para apoyar diversos proyectos que pretenden incluir en distintos escenarios a las personas nacidas en el país vecino.

Es por eso que, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Colombia y USAID, se unieron a la Secretaría Distrital de la Mujer para realizar un acompañamiento adecuado en asuntos como la salud y gestiones jurídicas dirigidas a las migrantes venezolanas y refugiadas que se encuentran en Bogotá.

En este sentido, Leydis Cobi, migrante venezolana que llegó al país hace unos años por la situación económica y social que ha vivido la nación hermana, habló con el Proyecto Migración Venezuela sobre los accesos y espacios sociales que la Secretaría de la Mujer le ha otorgado a ella y a sus compatriotas.

“Con todos los servicios que nos han brindado me siento como en casa, me siento mejor que mi propio país. Siempre están ahí apoyándonos y yo eso lo agradezco demasiado. Con este apoyo uno siente como si estuvieran en su propia familia nunca, no nos sentimos desamparados”, señaló la beneficiaria.

Asimismo, se destaca que estos servicios engloban espacios de educación menstrual para el autocuidado y el autoconocimiento; además, se hace una reflexión sobre los imaginarios y prejuicios entorno a la misma salud menstrual y a las situaciones que han vivido los migrantes.

Uno de los proyectos que implementa actualmente la Secretaría Distrital de la Mujer es el programa “Empoderando Mujeres Refugiadas y Migrantes”, que, hasta la fecha, ha realizado 557 atenciones jurídicas, 62 espacios de Respiro y 11 escuelas de educación emocional.