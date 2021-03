Más de 13 mil venezolanos ingresaron a Colombia en el primer mes del año

Pese a que las fronteras continúan cerradas desde hace un año, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia, entre el 31 de diciembre del 2020 y el 31 de enero del 2021 ingresaron al país 13.390 personas provenientes de Venezuela. La mayoría de estas de forma irregular por las trochas y pasos fronterizos no autorizados.

Según informó Juan Francisco Espinosa, director de la entidad, a corte del 31 de enero de este año la cifra de migrantes en Colombia corresponde a 1.742.927, que son quienes podrán beneficiarse con el Estatuto Temporal de Protección. De ellos, 759.584 se encuentran regularizados y 983.343 están en territorio nacional de forma irregular.

En cuanto a la concentración por ciudades de la población migrante, Migración Colombia indicó que los lugares con mayor cantidad de venezolanos son Bogotá (340.711), Barranquilla (97.494), Cúcuta (94.847), Medellín (90.100), Cali (59.571) y Cartagena (51.589).

Sobre estas cifras, Espinosa enfatizó en que, en el marco de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), la medida estará dirigida a tres grupos poblacionales: quienes están en Colombia regularizados, los irregulares que se encuentran en el país desde antes del 31 de enero de 2021 y finalmente, para aquellos migrantes que ingresen de manera regular en los siguientes dos años.

En este sentido, de acuerdo con Espinosa, fuera de los cerca de 400 mil migrantes que se proyecta ingresarán regularmente en los próximos años, “esas 1.742.927 personas representan el total de venezolanos presentes en el territorio nacional que podrán acogerse al Estatuto Temporal de Protección”.

El director de la entidad migratoria recordó que solicitar el permiso no implicará su inmediato ortorgamiento y les pidió a los venezolanos que no han ingresado a Colombia cumplir las medidas de bioseguridad y evitar entrar al país por medio de las trochas.“Muy importante que los venezolanos que no están en Colombia tengan presente que la frontera sigue cerrada, cuiden sus vidas no se vengan por trochas, recuerden que el plazo para ingresar después de la implementación del Estatuto es de dos años”, dijo Espinosa.

Adicionalmente, en relación con el ETPV, Migración Colombia señaló que tras la sanción presidencial del Decreto, en los siguientes 90 días se trabajará en los detalles logísticos requeridos para que la medida llegue a la totalidad de la población migrante en el país, por lo que se estará gestionado la socialización de la medida, la consolidación del sistema de identificación biométrica, entre otros aspectos.