Le salvan la vida a un migrante con un secador de peluquería

No obstante, muchos caminantes venezolanos continúan realizando este viaje por montañas de más de 3.700 metros sobre el nivel del mar y temperaturas de hasta cero grados en la noche.

"Desafortunadamente, el albergue On the Ground International (antiguo Albergue Fundar 2) en La Caldera, cerró sus puertas hace más de seis meses, quedando desatendida un segmento crítico de la vía al páramo de Berlín", dijo Cristal Montañez, líder del proyecto Hope for Venezuelan Refugees, quien sostiene que urge un transporte humanitario en este tramo.

Antes de la pandemia, los caminantes venezolanos tenían la posibilidad de recibir alimentos calientes y dormir bajo techo cuando subían a pie a los sectores del páramo de Berlín. Ahora quedan a su suerte y soportando las heladas de la noche.

Montañez exhortó a las organizaciones internacionales a apoyar y fortalecer la gestión de las organizaciones de la sociedad civil, que están tratando de asistir a la población migrante y la población local vulnerable sin el apoyo de los gobiernos locales.

Otros de los peligros a los que se enfrentan los migrantes son los accidentes en las vías. En abril, cuatro venezolanos que caminaban en la vía Bucaramanga – Bogotá fueron arrollados por un vehículo, causándoles lesiones de consideración.

Mientras pasan los días, el flujo de caminantes aumenta en esta ruta. Para llegar a las ciudadades o países de destino tendrán que desafiar la falta de recursos en tiempo de pandemia y la furia del clima que amenaza con paralizarlos de frío.