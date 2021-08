Asesinato de policía: Gobierno pide no estigmatizar a venezolanos

El gerente de Fronteras, Lucas Gómez, repudió el asesinato de un patrullero en un hecho ocurrido en Bogotá este miércoles e hizo un llamado a no generalizar. "El delito no tiene pasaporte", dijo.

Ante los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Bogotá en las últimas horas, el gerente de Fronteras Lucas Gómez reiteró este jueves que la criminalidad no tiene pasaporte, y que el Gobierno colombiano ha avanzado en una política de regularización que permitirá individualizar, y judicializar a todo aquel extranjero que cometa un delito en el país.

En ese sentido, afirmó que seguirán trabajando para brindarle a los colombianos tranquilidad. "A todos aquellos delincuentes que se disfrazan de hinchas, como lo vimos la semana pasada en el estadio de Bogotá, a aquellos que se disfrazan para delinquir queremos mandarle un mensaje muy contundente y es que aquí no vamos a distinguir los criminales en función de su nacionalidad o del color del equipo que tienen, sino que vamos a identificar a los que cometan crímenes para judicializarlos con todo el peso de la ley", dijo Gómez.

El funcionario lamentó la muerte del patrullero de la policía, Humberto Sabogal, quien recibió un disparo en medio de una requisa que hacía a dos extranjeros sospechosos de robo, en el sector Antonio Nariño del sur de Bogotá.

"Los hechos ocurridos el día de ayer son una tragedia para el país y para la familia del patrullero. Estos hechos no deben desenfocar el trabajo que se está haciendo y no deben estigmatizar a una gran mayoría d población migrante venezolana que está en nuestro país queriendo aportar y que no olvidemos que los buenos somos muchos, muchos más", añadió el gerente de Fronteras.

Reiteró que a los que creen que están por encima de la Ley hay un mensaje muy contundente de la fuerza pública para hacer cumplir laautoridad, independientemente de la nacionalidad, exigirá que se apliquen todas las medidas correspondientes.