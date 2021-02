¿Dudas sobre el Estatuto? Conozca los detalles del proceso de implementación

Fase uno: Registro y caracterización

Una vez cumplidos los 90 días, hacia finales de mayo empezaría la implementación de la fase uno de solicitud del ETPV. Durante esta etapa, -que se desarrollará en su totalidad de forma digital y remota en los canales dispuestos por Migración Colombia- mediante el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), los migrantes tendrán que suministrar datos básicos sobre su identidad y residencia, fotos y un documento que acredite su identidad. Además, tendrán que diligenciar un formulario de caracterización económica.

Respecto a esta primera fase, Espinosa señaló que esta se extenderá por dos años con el objetivo de caracterizar tanto a los migrantes regulares e irregulares, cuyo ingreso a Colombia se dio antes del 31 de enero de este año, como a aquellos venezolanos que -una vez se fije una fecha para la apertura de fronteras- ingresen al país en los siguientes dos años, de forma regular y por los puntos fronterizos autorizados.

“Aquí hay un mensaje clave: No pueden entrar por trocha, el que entre por trocha pierde el año y no vayan a incurrir en falsedad. No vayan a decir mentiras y no se vayan dejar seducir frente a personas que les puedan indicar que les van a dar un papel, que con eso van a quedar en el Estatuto. Lo peor que pueden hacer en esta fase es decir mentiras, porque decir mentiras va a generar que nosotros logremos comprobar que había una inconsistencia y que, no sólo queden por fuera el Estatuto, sino que queden vinculados a un proceso judicial por falsedad”, aseveró el director de Migración Colombia.

El ETPV establece que aquellos venezolanos que hayan ingresado de forma irregular antes del 31 de enero de 2021 serán tomados en cuenta para ser beneficiarios. Tema que ha suscitado dudas respecto a los mecanismos que fijará el Gobierno para comprobar las fechas de ingreso de los aspirantes al Estatuto durante la fase de registro y caracterización.

Al respecto, Espinosa explicó que, el ente migratorio exigirá una prueba sumaria y sencilla: “Los ciudadanos podrán mostrar contratos laborales, de arriendo, papeles relacionados a trámites públicos, acceso a servicios de salud, el vínculo de sus hijos a una institución educativa, entre otras pruebas que certifiquen que, en efecto, estaban en Colombia antes de esa fecha”, agregó el funcionario, que, además, sostuvo que las personas que no logren comprobar su estadía en Colombia antes de esa fecha límite, quedarán en situación irregular.