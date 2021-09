Gremios están a la expectativa ante retirada de los contenedores en la frontera

Por su parte, Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial en Norte de Santander, quien en pasadas ocasiones ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de reactivar el comercio binacional por la frontera, manifestó al Proyecto Migración Venezuela que las personas del departamento están atentas a lo que suceda en las próximas semanas, ya que esperan que sí se dé una reactivación económica.

“La expectativa es enorme. La afectación ha sido inmensa desde el año 2015, fecha en la que iniciaron los cierres. Hace seis años pasaban casi 40.000 vehículos por el puente Simón Bolívar de San Antonio”, explicó.

Para el vocero del Comité Intergremial no solo se trata de un asunto económico, sino de una necesidad para el desarrollo de la vida cultural, social e histórica del departamento, por lo que pide que se le dé la misma prioridad al paso de camiones, que al de las personas.

“No se compadece que estén cerrados los puentes para la gente y que estén abiertos para los camiones. Nos interesa que sea una reapertura completa. No queremos que las personas se sigan arriesgando en las trochas, en el río”, aseveró.

En este sentido, según manifestó, recuperar la frontera sería positivo para todos. “No queremos que la gente siga pasando por el río arriesgando su vida, que siga siendo extorsionada por grupos ilegales. Debe ser una reapertura gradual, pero agilizada”, sostuvo.

Para Luna, los principales beneficios de reactivar la frontera son la recuperación de la legalidad, un mayor control en términos de salud pública, puesto que las pruebas y atenciones al covid-19 se realizan en los puentes internacionales, la reactivación económica de Cúcuta y su área metropolitana, y una mejora sustancial en seguridad.

“Si no hay gente pagando a las bandas criminales para cruzar por la trocha, ni camiones pagando también para pasar mercancía a Venezuela, tampoco hay financiación de las bandas criminales”, dijo.

El vocero también manifestó que celebra la expedición del decreto de las Zonas Económicas y Sociales Especiales, el régimen especial en materia tributaria y económica que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas fronterizas así como la inversión nacional e internacional.

Sin embargo, manifestó que este queda como “un saludo a la bandera, si no son habilitadas las fronteras, puesto que los empresarios que se acogieron a ese régimen no van a poder cumplir con los indicadores de generación de empleo porque las circunstancias comerciales no se los permiten”.