Fuerte llamado de auxilio por migrantes en Pamplona

Un grito de auxilio a los organismos de cooperación internacional solicita la Red Humanitaria en la población de Pamplona. La zona se encuentra abarrotada de migrantes venezolanos, quienes ingresaron en masa en los últimos días por los pasos ilegales desde la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela.

Ante la contingencia, este grupo de voluntarios de la sociedad civil se declaró en emergencia debido a la gran cantidad de niños, jóvenes y adultos que arribaron caminando a Pamplona en extremas condiciones de vulnerabilidad, con hambre y sin abrigos.

Juana Rico, una de las voceras de esta organización, se pregunta con impotencia: "¿Donde están los millones de dólares donados a la cooperación internacional para atender emergencias humanitarias?, porque los únicos que estamos en la ruta de los caminantes y dando comida somos los puntos de la red. En el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) es donde se toman las decisiones, pero no le dan opción de participar a la sociedad civil", denunció la activista.

Anoche, más de 500 venezolanos estaban en las calles de Pamplona, 260 mujeres con niños durmieron a la intemperie. Muchos pequeños no superaban los 6 años de edad, a todos no les quedó más opción que pasar la noche en los andenes sobre cartones. Así relató Vanessa Peláez el duro panorama que se está viviendo en Pamplona.





"¿Quién vela por los derechos de estos niños?", es el interrogante que más le procupa a Peláez, quien sostiene que en marzo pasado tuvieron que cerrar los albergues de la ruta por orden municipal, pero "no podrán quebrar la voluntad de seguir sirviendo a los migrantes vulnerables".

La voluntaria asegura que cada noche son más los niños en calle expuestos al frío y a la lluvia, ante la indiferencia de las autoridades. "Lo único que les interesa es que esta gente no habiten las vías, que no transiten por el municipio. No entienden que el hambre no espera y que la única opción de estos venezolanos es caminar por una mejor vida", lamentó Peláez.