"El desarraigo es lo más difícil que un ser humano puede enfrentar"

La venezolana Andreína Solórzano ganó el premio India Catalina a mejor presentadora de noticias en Colombia. El Proyecto Migración Venezuela habló con ella sobre integración, discriminación y el futuro de ambas naciones.

PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA: Recién llegó a Colombia, en 2008, usted tuvo problemas con la do - cumentación y se le dificultó ser contratada, pero hace unos días ganó el premio India Catalina. ¿Cómo ha sido ese proceso de integración en el país?

ANDREÍNA SOLÓRZANO: Yo era una recién graduada que trabajaba en radio en Venezuela y en ese momento se comenzaba a vislumbrar la persecución y el tinte autoritario del chavismo. Ya habían expropiado Radio Caracas Televisión y les quitaron los espectros radiales a unas emisoras. Eso me preocupó mucho y me vine a Colombia con mi pareja de ese momento a buscar un mejor futuro, como la mayoría de los venezolanos. Llegué a Colombia con la visa de turista.

En ese momento no existían los permisos de permanencia, pues Colombia no estaba preparada para recibir a miles de migrantes. Entré en varios procesos de contratación, pero las cosas no se dieron porque el empleador no estuvo dispuesto a asumir los compromisos que le exigían para darme una visa de trabajo. En ese momento, el camino para que una empresa contratara un extranjero no era fácil. Finalmente, al año entré a CM& y duré ocho años en esa que fue mi escuela. Hoy, después de mucho sacrificio y trabajo, veo una recompensa en ese India Catalina.

P.M.V.: ¿Cuál es su lectura de esas dificultades que viven los venezolanos a diario cuando llegan a Colombia, especialmente en medio de la crisis de los últimos cinco años?

A.S.: A mí en Colombia me ha ido bien, he podido desarrollarme profesionalmente y no tengo sino agradecimiento. Pero cuando veo la situación de mis hermanos venezolanos que están llegando tan desprotegidos, tan vulnerables, lo único que deseo es que también tengan la oportunidad que yo tuve. He entendido que tengo una posición de visibilidad para ayudar a desmontar la xenofobia, expresando que somos muchos más los venezolanos que venimos a labrarnos un futuro y a trabajar fuertemente.

Entonces tenemos un corazón agradecido con el país que nos acoge y llegamos con hambre no solo física, sino espiritual de crecer y eso puede ser una oportunidad para Colombia. Mi misión también es que los colombianos se vean en un espejo, porque no hace mucho tiempo eran estigmatizados en el mundo. Es mucho más lo que nos une en términos históricos, de experiencias, de paisajes, de cultura y de familias binacionales.

P.M.V.: En Colombia ha ganado terreno el imaginario de que los venezolanos no quieren trabajar porque estaban acos - tumbrados a que en el régimen chavista todo se los regalaban. ¿Cómo ve eso?

A.S.: No se puede negar que en Venezuela hay una descomposición absoluta y que estos regímenes dejaron de promover el trabajo como medio de subsistencia. Sin embargo, la mayoría de las personas que llegan a Colombia sufrieron en carne propia las consecuencias de un esquema como ese y por eso salieron huyendo. Estas personas ya entienden que la vida no es así y que están llegando a un país donde la gente es pujante y emprendedora, y se han dado cuenta de que si no trabajan no comen.