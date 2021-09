El venezolano que cantaba en buses y ahora es la promesa de la salsa en Colombia

Jesuan llegó a Colombia huyendo de la crisis y buscando su sueño de ser cantante. Ahora, tras ser descubierto por un joven promotor de artistas en medio de sus jornadas en el transporte público, está a punto de lograrlo.

Jesús Jiménez creció en los Puertos de Altagracia, en el estado venezolano del Zulia. Vivía en la casa de sus abuelos y recuerda que tuvo una infancia feliz. A los 2 años, mientras cantaba una canción de una novela, su mamá empezó a descubrir que tenía un talento particular. Y así empezó a creérselo. Era el encargado de amenizar las fiestas familiares, se presentaba en los actos culturales del colegio e hizo parte de grupos musicales de gaita. Una infancia y adolescencia cargada de música y arte.

Paralelo a sus estudios de comunicación social y periodismo, administraba un punto de venta de licor para colaborar en su casa. Y justo en esa época, creció en él la necesidad de ser parte del cambio que empezó a conformarse para enfrentar la crisis por la que ha pasado su país y que ha obligado a millones de personas a emigrar. Junto a unos compañeros, fundó un frente estudiantil, el primero de las universidades privadas. A través de la política y, con muestras pacíficas, se diferenciaban de las popularmente llamadas 'guarimbas', grupos de resistencia contra el gobierno que bloquean calles en señal de protesta. Con la pasión por la política y su interés por cambiar la situación que cada vez era peor, en un acto de esperanza, apoyó una candidatura a un cargo popular que terminaron perdiendo.

“Nos robaron las elecciones y en ese momento dejé de creer. Sentía que a mi patria la estaban matando y que no podía hacer nada, que el gobierno no se iba a poder cambiar y que ya no podía más”, recuerda Jesús sobre ese 2018 doloroso.

Con una inmensa desilusión y cansado de la situación, a sus 25 años emprendió el viaje a Colombia junto a una prima. Llegaron a Maicao sin tener el sello en su pasaporte, lo que los obligó a presentarse ante Migración Colombia para legalizar su ingreso al país.

Superado este escollo y tras 19 horas de viaje, llegaron a Bogotá para encontrarse con otro primo que había prometido ayudarlos mientras encontraban trabajo. Pero ese familiar nunca llegó al encuentro en el terminal. Quedaron, como dice él, varados en una ciudad desconocida y sin el dinero suficiente para pagar un arriendo.

Luego de varias llamadas, fue un amigo quien les tendió la mano y les permitió llegar a su casa en en el sector del Divino Niño, en la localiad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, y ahí empezó la búsqueda de empleo. Trabajó como auxiliar de cocina pero las cosas no se le dieron: terminó sin empleo y con muchas dificultades económicas.

Fue por invitación de un amigo suyo que decidió subirse por primera vez a un bus de TransMilenio a cantar. “Yo sentí en mi corazón que el Señor me estaba alentando y me atreví a hacerlo. Ahora iba a ser la persona que entrara tal vez a molestar a los pasajeros y por eso intenté verme bien para vender talento y no lástima” , afirma.

Recuerda con nostalgia esa primera vez cantando en TransMilenio porque nunca imaginó que llegaría a estar en esa situación. “Yo solté la primera canción y cuando terminé lloré como un niño. No me lo creía pero a la gente le gustó”, dice conmovido sobre ese que se volvió su trabajo.