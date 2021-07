En 4 meses, Cancillería deberá resolver posible apatridia de una menor migrante

¿Qué pasará con la nacionalidad de otros menores nacidos en Venezuela y que migraron a Colombia sin un registro civil?

La nacionalidad es un derecho fundamental habilitante de otros derechos en Colombia como el acceso a la salud, la educación, la participación política, etc. Por eso, pese a que la sentencia no ordena otorgar la nacionalidad colombiana a la menor, para Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre migración en Dejusticia, la decisión de la Corte es relevante pues deja en evidencia la urgencia de implementar medidas diferenciales para atender los casos de población migrante que, debido a la situación en Venezuela y los problemas en sus instituciones, están en riesgo de que ningún Estado los reconozca.

“La decisión sí abre la puerta para que en ese tipo de casos se visibilicen las deficiencias en el acceso a documentación para los migrantes y exista un procedimiento claro para facilitar que se les reconozca la calidad de apátridas y que el Estado les otorgue una nacionalidad. Además esta decisión abre una puerta para generar precedentes jurisprudenciales”, explica Ramírez, para quien este caso representa solo uno de los muchos casos de migrantes venezolanos que, ante la creciente dificultad para tramitar cualquier tipo de documento en Venezuela, se ven obligados a salir hacia otros países sin identificación.

Precisamente, en relación con los efectos de esta sentencia para otros menores de edad en las mismas circunstancias, Ramírez fue enfática al señalar que, si bien el fallo sienta un precedente, ello no significa que la decisión pueda ser aplicada para todos los niños nacidos en Venezuela, de padres venezolanos y que se encuentren en Colombia sin un registro civil. “La sentencia tiene efectos para este caso en particular. De surgir el caso de un menor migrante con el mismo contexto, eso no quiere decir que se le vaya a aplicar el mismo procedimiento”, asegura la jurista.

En cualquier caso, la puerta de la nacionalidad para estos menores venezolanos que no tienen ningún registro queda entreabierta. Es cierto que la Corte no ordenó otorgar la nacionalidad, pero sí exige evitar la apatridia de la menor ya sea gestionando ante el Estado venezolano su registro o disponiendo los mecanismos para darle nacionalidad colombiana en caso de que el proceso en Venezuela no sea fructífero. De cómo resuelva la Cancillería este caso dependerá qué pueda pasar con otros menores en las mismas condiciones.