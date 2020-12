¿Cómo funciona el Observatorio de migración y salud?

Salud: un derecho lejano

Previamente, María Andrea Godoy, viceministra de salud, explicó en un conversatorio organizado por el Banco Mundial, y en apoyo con el Proyecto Migración Venezuela, que solo el 60 por ciento de migrantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP) están afiliados a una EPS.

"La afiliación de la población venezolana al sistema de seguridad social en salud es uno de los grandes retos. Por eso hemos creado una serie de campañas para poder afiliar a aquellas personas que tienen vocación de permanencia", comentó la viceministra.

Lo anterior se refleja en las instituciones de salud del país. Jorge Enrique Fossi, coordinador del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) del Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, Norte de Santander, explica que quien es venezolano con PEP -o cualquier otro tipo de documento que certifique la regularidad de una persona en territorio nacional- y no está afiliado al sistema de salud, puede hacer los trámites para afiliarse lo más pronto posible, en “un proceso que demora poco tiempo”.

Sin embargo, la situación no es tan sencilla sin un estatus migratorio claro. Fossi explica que, en caso de no tener PEP o algún tipo de regularización, se entraría a la clasificación Triage, un sistema en el que “todos son atendidos, lo único que varía son los tiempos de espera”. Con una población mayoritaria migrante que no cuenta con regularización, muchos dependen del Triage en la atención en urgencias en los hospitales.

En Norte de Santander, en caso de que una institución no pueda dar la atención especializada, el paciente es remitido al Instituto Departamental de Salud (IDS). Así lo explicó la Dra. Marcela del Pilar Gallo Veloza, defensora del usuario del Hospital Erasmo Meoz. Durante este proceso, el migrante irregular tiene dos opciones: la regularización o el uso de una tutela.

El Dr. Ernesto Sánchez, profesional especializado del área de prestación de servicios del Instituto Departamental de Salud, explicó que es común que los migrantes realicen tutelas para poder tener los servicios y tratamientos en enfermedades de alto costo. "Muchos realizan la tutela y esperan que el juez vaya a favor de ellos", dijo Sánchez, quien comentó que muchos migrantes pendulares, van y vienen en busca de atención en Cúcuta. En la capital Norte Santandereana, el Hospital Eduardo es el principal centro de atención a migrantes en enfermedades como VIH-SIDA y Cáncer.

Según datos del Ministerio de Salud, de las 693.604 personas con PEP, 407.407 no se encuentran afiliados a ningún tipo de entidad de salud. Esto deja solo 285.842 venezolanos afiliados a una EPS, es decir, el 40 por ciento. De la cifra anterior, 148.424 están en el régimen contributivo y 137.418 en el subsidiado.