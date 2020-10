Integración y pasión: el partido de una familia migrante

Minuto 48: Luis Muriel recibe un saque rápido de Camilo Vargas y corre por la banda izquierda, donde nadie lo frena. Nicolás se queja de la defensa Vinotinto y Muriel, después de eludir a Jhon Chancellor, hace la tercera anotación de Colombia.

Pedro entonces recuerda como una vez jugando fútbol, no pudo marcar a un delantero que era mucho más rápido que él y le rompió la pantaloneta.“Yo jugué fútbol toda la vida. Cuando viví en Colombia en las canchas me llamaban ‘El costeño’. He visto muchos partidos acá, incluso estuve aquí en el 5-0 y lo salí a celebrar como cualquiera. Cuando no es contra Venezuela, siempre le voy a Colombia”, cuenta.

Entretiempo: Ya no quedan tequeños en la mesa. El partido para Nicolás no tiene vuelta atrás. Suena su teléfono y son sus amigos de la universidad, todos colombianos, que lo molestan por el resultado del partido “Según las casas de apuestas la probabilidad de que Venezuela gane son de 1/100”, dice riéndose. Se pone una chaqueta, se despide de su familia y sale para un restaurante, donde verá el segundo tiempo.

7:42 p.m, arranca el segundo tiempo: El partido pasa a un segundo plano, los narradores se vuelven música de fondo mientras Pedro, Zamara y Daniela discuten sobre su llegada a Colombia y lo mucho que han vivido desde que dejaron Venezuela.

Recuerdan las marchas, en las que avenidas de hasta ocho carriles estaban repletas de gente que alzaba sus voces en contra del Gobierno y de las injusticias que se vivían diariamente en Caracas.

También recuerdan como cuando Pedro y Zamara empezaron a salir, tuvieron casi que crear un diccionario de palabras para no confundirse entre los dos, o decir algo inapropiado; como coger el lápiz, expresión que en Colombia pasaría desapercibida, pero que en Venezuela despierta todas las miradas.

O la vez que Daniela quedó con algunas amigas en Colombia para subir Monserrate y una alemana supo decir chanclas mucho más rápido de lo que ella pudo recordar esa palabra. “Les estaba diciendo que no usaran cholas y ninguna de las dos me entendía. Les dije no usen ‘Flip flops’ y mi amiga llega y dice ‘Ah no usen chanclas’... la alemana sabía más de Colombia que yo”, dice entre risas.